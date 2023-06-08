Дан старт спортивному лету

Участниками торжественного открытия стали свыше 150 старшеклассников и студентов, которые приехали со всей Ленинградской области целыми дворовыми командами. Турниры по волейболу, мини-футболу, уличному баскетболу 3х3, настольному теннису – ребята смогли показать себя в различных видах спорта, а ведущие спортсмены региона провели для них мастер-классы по лапте, городкам и самбо.

Фестиваль продлится в течение всего лета – в разных районах Ленинградской области пройдут более 170 бесплатных спортивных мероприятий: массовые соревнования по различным видам спорта, мастер-классы, зарядки, в которых смогут принять участие жители региона всех возрастов. Для ленинградцев «серебряного возраста» и людей с ограниченными возможностями здоровья подготовлена отдельная программа.

Познакомиться с планом и выбрать подходящую для себя площадку можно на официальном сайте sila-rossii.er.ru. Ближайшим мероприятием «Спортивного лета -2023» станет фестиваль семейного бега и массовый велопробег, которые пройдут 12 июня в Гатчине.