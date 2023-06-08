Молодёжь готова дать отпор

Форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания» собрал в ЛГУ им. Пушкина гостей из 30 регионов России, в том числе – из Донецкой Народной Республики. Активное участие в мероприятии приняли юные ленинградцы. В рамках дискуссии «Киберфронт. Антитеррор» молодёжь узнала больше о происках недоброжелателей и экстремистов в социальных сетях.

Главной особенностью форума стал состав его участников. Обычно на такие мероприятия приглашают только преподавателей и специалистов в сфере патриотического воспитания. Но в этот раз наравне с наставниками в дискуссиях участвовали их ученики. Молодёжь получила возможность не только слушать, но и высказываться.

– Я приехал из Новгородской области, из города Старая Русса, – говорит девятиклассник Иван Разуваев, молодой человек в красном берете. – На мне форма участника патриотического движения «Юнармия». Сюда я привёз авторский проект военно-спортивной полосы препятствий. Хочу, чтобы опытные эксперты оценили его и дали свои замечания.

Спрашиваем: как Иван оказался в рядах юных патриотов?

– Я был в военно-патриотическом лагере и увидел старших ребят. Они были такими дружными и сильными, что мне захотелось стать таким же, – отвечает парень.

Но разве одно только преодоление препятствий и физическая сила делают человека патриотом? Знание своей истории, понимание языка технологий – в наше время всё это можно считать оружием неравнодушного молодого человека.

– Важна не только спортивная подготовка ребят, но и то, что у них в голове. Мы стараемся защитить подростков от кибератак, которые направлены на подрыв психики и моральных устоев. Под видом ровесников враги уже подталкивают школьников к правонарушениям, а иногда даже к самоубийствам. Поэтому ребята должны уметь различать вредоносные сайты и группы в соцсетях, адекватно реагировать на них, развивать критическое мышление, – рассказала нам глава комитета по молодёжной политике Марина Григорьева.

Главным экспертом дискуссии «Киберфронт. Антитеррор» стал Иван Милованов, директор Центра системных инициатив. По его мнению, сейчас контент в Интернете стал значимой частью нашей жизни, которая влияет на мышление человека. В такой ситуации важна позиция родителей и качество воспитания ребёнка.

– Только конструктивная культура мышления позволит нам бороться с материалами экстремистов, которые так легко меняют картину мира на деструктивную. Иначе разрушительные мысли очень скоро могут превратиться в конкретные действия, – констатировал эксперт.

Как можно защищать от кибератак подростков, да и взрослых людей? Нужно не закрывать глаза на «сложные темы», а сообща разбираться в причинах и следствиях явлений.

– Не закрывайтесь от общения. Рассказывайте, какая информация может быть вредоносной, а какая нет. Тогда подросток начнёт разбираться. Даже если он ошибётся и зайдёт не туда, то в режиме обсуждения сможет осознать, в чём его ошибка и где кроется правда, – резюмирует Иван.

Ленобласть и дальше будет работать с темой кибербезопасности: администрация региона работает над созданием Центра компетенций по направлению «Профилактика информационной безопасности». Не обойдётся и без создания патриотического контента для соцсетей. Так, в рамках форума грант Росмолодёжи получил проект Екатерины Старосельской «Вам – любимые!». Волонтёры проведут серию благотворительных семейных фотосессий для жителей Северо-Запада в обмен на подарочные наборы для ветеранов. Фотографии превратят в открытки со смыслом: по задумке, в соцсетях они привлекут ещё больше людей к поддержке наших героев.

Алексей Астапчик