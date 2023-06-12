Гатчинский клуб «Сокол» присоединился к Всероссийскому спортивному марафону

Организатором мероприятия выступили администрация Гатчинского района, Гатчинский спортивный клуб «Сокол» и Ленинградское региональное отделение Всероссийской Федерации самбо.

Тренировку открыл руководитель спортивного клуба «Сокол» Александр Смирнов. Он кратко рассказал историю возникновения и развития самбо и формирование его как вида спорта.

«Самбо – наш национальный вид спорта, который впитал приёмы борьбы разных народов СССР. У зарождения единоборства стояли три великих человека - Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков, Виктор Спиридонов, благодаря которым самбо получило мировое признание и вошло в перечень олимпийских видов спорта», - отметил Александр Сергеевич.

Участников мероприятия приветствовали председатель Ленинградского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дамир Касумов и его заместитель Ирина Лавренович. Они поздравили присутствующих с Днём России и дали старт открытой тренировке.

Спортсмены вместе со своими тренерами начали с разминки, в ходе которой показали разнообразные упражнения и приёмы самостраховки, которые могут пригодиться не только на спортивном ковре, но и в жизни.

Затем начались показательные выступления спортсменов, которые сопровождались комментариями для зрителей – чтобы каждому было понятно, какие приёмы проводят спортсмены на ковре. Юные воспитанники СК «Сокол» продемонстрировали приемы самбо, а тренеры - спарринг из раздела боевого и прикладного самбо. Зрители увидели способы бросков противника с помощью различных подножек, как оформлять зацеп ног и выходы на болевые приёмы, сложные приемы – мельница, ножницы, а также как оборонятся от холодного и огнестрельного оружия.

Поскольку тренировка была открытой, то всем желающим предложили попробовать свои силы в спарринге с тренерами клуба.

Закончилась тренировка заминкой, которая позволяет спортсменам нормализовать своё тело и мышцы - вернуть их в привычное состояние.

Председатель Федерации самбо Ленинградской области Дамир Касумов вручил памятные вымпелы спортсменам и зрителям, а Александр Смирнов отметил, что цель тренировки - популяризация самбо в Гатчине и возможность показать всю красоту этого замечательного вида спорта.

Мероприятие было отмечено визитом советника губернатора Ленинградской области по вопросам спорта Вячеслава Комарова, заместителя главы администрации Гатчинского района по социальным вопросам Марка Кравчука, члена общественного совета федерального проекта «Детский спорт в Ленинградской области» Антона Лукоянова.

Артем Чистяков