Котельные в Гатчине остановят для плановых работ
МУП «Тепловые сети» г.Гатчины уведомляет жителей о том, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на источниках теплоснабжения и тепловых сетях будет произведена остановка котельных с прекращением подачи горячей воды потребителям.
Рубрики: ЖКХ
Котельная № 11 - с 03 июля 2023 г. по 16 июля 2023 г. включительно
Котельная № 10 - с 17 июля 2023 г. по 30 июля 2023 г. включительно.
МУП «Тепловые сети» г.Гатчины приносят извинения за временные неудобства, связанные с прекращением горячего водоснабжения.
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