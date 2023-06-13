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Котельные в Гатчине остановят для плановых работ

МУП «Тепловые сети» г.Гатчины уведомляет жителей о том, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на источниках теплоснабжения и тепловых сетях будет произведена остановка котельных с прекращением подачи горячей воды потребителям.

Рубрики:  ЖКХ

Котельная № 11 - с 03 июля 2023 г. по 16 июля 2023 г. включительно

Котельная № 10 - с 17 июля 2023 г. по 30 июля 2023 г. включительно.

 МУП «Тепловые сети» г.Гатчины приносят извинения за временные неудобства, связанные с прекращением горячего водоснабжения.