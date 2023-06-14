В Гатчине прошла спартакиада АО «ОДК-Сервис»

10-11 июня в Гатчине проходила Спартакиада авиаремонтного предприятия АО «ОДК-Сервис». Для того, чтобы принять участие в соревнованиях в наш город приехали представители филиалов компании из Свердловской, Челябинской областей и Краснодарского края. Всего в Спартакиаде приняли участие 60 человек.

Перед началом соревнований заместитель генерального директора -управляющий директор АО «ОДК-Сервис» Дмитрий Виноградов пожелал участникам удачи и поблагодарил за любовь к спорту и приверженность здоровому образу жизни.

«Я благодарю всех сотрудников, которые нашли силы, время, желание и возможность выступить на Спартакиаде. Пусть всем вам сопутствует удача. Пусть независимо от результатов ваше желание заниматься спортом растет с каждым днем и служит примером для коллег», - сказал он.

В течение двух дней спортсмены соревновались за комплекты наград в пяти видах спорта. В первый день встречи прошла легкоатлетическая эстафета и турнир по мини-футболу. Во второй день - соревнования по дартсу, шахматам и настольному теннису.

После завершения спортивной программы состоялась церемония награждения. Заслуженные медали и кубки получила каждая команда. По сумме баллов лидером Спартакиада оказалась команда Гатчины.

Вера Кожевникова