Михаил Морозов: «Я хочу, чтобы как можно больше детей пришли в спорт»

Тренер с крутыми руками

В спортивном зале ГИЭФПТ на улице Володарского идёт тренировка. Под звуки свистка с десяток ребятишек сначала разминаются, потом раскладывают столы для настольного тенниса, а затем берут в руки ракетки и мячики...

Руки - ключевое слово в настольном теннисе. Сильные, натренированные ноги тоже, конечно, важны, но именно руки крепко и надёжно охватывают ракетку, чтобы отбивать и посылать точные удары сопернику. Пинг-понг лишь на первый взгляд кажется лёгким занятием. На самом деле, это одна из самых быстрых игр, которая требует мгновенной реакции и особенной точности. Каждое касание легкого мячика ракеткой происходит за доли секунды, а скорость самого мяча достигает 80-100 км/ч!

Михаил Морозов владеет ситуацией на теннисном столе в совершенстве и учит этому своих воспитанников. У него — крутые руки, и его секция так и называется — Школа настольного тенниса «Крутые руки».

Но чтобы его руки стали действительно крутыми, много лет назад Михаилу пришлось сделать самый важный в своей жизни шаг — к свободе и самостоятельности.

Начало

Михаил Морозов родился в городе Ярославле в 1984 году. Сначала воспитывался в доме ребенка, потом, начиная с шести лет, жил детском доме в городе Болхов Орловской области. Мальчишка как мальчишка — в меру озорничал, учился в школе, гонял со своими одноклассниками в футбол.

- Во втором классе я заинтересовался настольным теннисом, - вспоминает он. - В коридоре школы стоял стол. Мы на переменах бегали к нему, играли всем, что было под рукой, книжками, иногда до двенадцати ночи, прячась от взрослых. Нас становилось все больше, а стол был один. Приходилось подолгу ждать своей очереди, и не один раз. Мне хотелось научиться играть как можно лучше. Я прибегал к столу каждую свободную минуту, придвигал его к стене и начинал играть... Я упорно трудился, но прошло несколько лет, пока я не начал обыгрывать всех. А потом в нашу школу пришел тренер из реабилитационного центра для инвалидов. У меня появилась своя собственная теннисная ракетка, и я был безумно счастлив. Мы начали выезжать на первые соревнования. Играли хорошо, завоевывали свои первые медали, стали ездить по всей стране. Потом я узнал, что в Санкт-Петербурге есть университет физкультуры и спорта им. Лесгафта, в котором преподают серьёзные специалисты...

Так у Михаила появилась большая мечта — поступить в этот институт. Но сначала надо было закончить школу, а главное — вырваться из системы, которая цепко держит выпускников детских домов. У этого парня — получилось.

- Я не могу сказать, что в те годы меня кто-то особенно поддерживал, - говорит Михаил. - Но однажды, на время ремонта школы, нам пришлось полгода прожить в доме престарелых. То, что там происходило, напоминало настоящий кошмар. Это могло стать и моей судьбой: дети из нашей школы после ее окончания должны были жить там, в доме престарелых. Мы понимали одно: главное — не дом престарелых, только не туда! Я знал: если я не поступлю после школы, я окажусь там. И я рискнул...

Двигаться дальше

В 2003 году Михаил поступил в Сиверский техникум-интернат бухгалтеров, сдав по собственному желанию экзамены на общих основаниях. Оказавшись в Сиверской, узнал, что здесь очень сильная секция настольного тенниса. И он стал тренироваться там под руководством тренера Андрея Комова. После окончания техникума Михаил поступил в Великолукскую академию физической культуры и спорта, а потом сбылась его мечта: он перевёлся в университет им. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Как говорит Михаил, во всех его решениях и шагах его горячо поддерживала социальный педагог Сиверского техникума Валентина Позднякова.

Михаил учился заочно и работал тренером по настольному теннису в спортивной школе «Ника».

- Кто-то, конечно, смотрел на всё это скептически — получится у меня или нет, - вспоминает он. - Но в итоге всё получилось, всё удалось. В 2017 году я завоевал первое место на чемпионате России, вошел в восьмерку сильнейших спортсменов на чемпионате Европы, а в 2022 году вновь стал лучшим в соревнованиях по настольному теннису в России.

В Сиверской Михаил женился. У молодой семьи появился ребенок. По ходатайствам разных людей администрация Гатчинского района помогла молодому специалисту с жильём: так у Михаила появилась первая в его жизни квартира - в Гатчине. Но, к сожалению, отношения в семье не сложились, и Михаил начал воспитывать сына один. Перебравшись в Гатчину, он продолжал ездить в Сиверскую — на работу. Ездил вместе с сыном - каждый день, отвозя малыша сначала в детский сад, потом в школу.

- Мой сын всегда со мной — куда бы я ни ехал, что бы ни делал, - говорит он. - Конечно, он уставал, но другого варианта у нас не было...

Дорога туда и обратно занимала много времени. Было очень сложно, и Михаил решил сдать на права, причем машину выбрал с механическим управлением.

- Важно было доказать всем, а главное себе, что я смогу ездить на механике, - говорит он. - Уже через два дня после экзамена мы с другом поехали в Анапу — отдыхать и заодно обкатывать машину.

В спортивной школе «НИКА» Михаил проработал до 2022 года.

- Конечно, уходить было непросто, - говорит он. - ДЮСШ к этому времени уже стала Школой олимпийского резерва, но я понимал, что настала пора двигаться дальше...

Гатчинские тренировки

И Михаил стал двигаться дальше, к своей очередной мечте — открыть настоящую школу настольного тенниса для детей с ограниченными возможностями.

- Я не знал, с чего начать, - говорит он. - Главная задача была — найти помещение для занятий, и я решился объявить об этом в социальных сетях. И нашлись неравнодушные люди, которых я никогда не забуду. Я был потрясен количеством откликов! Большинство этих людей были родителями детей, которых я тренировал в Сиверской — они всегда вспоминали меня очень тепло. Многие из них — многодетные... Всего за неделю удалось собрать полмиллиона рублей и купить нужный инвентарь. Поддержку оказал и благотворительный фонд «Счастливое будущее». И я понял, что назад дороги нет. Необходимый инвентарь был куплен, но было непонятно, куда его ставить. И нам снова помогла гатчинская администрация, по ходатайству которой нам временно предоставили зал для тренировок в спорткомплексе ГИЭФПТ.

Тренировки на базе этого спорткомплекса начались в январе 2023 года. Сейчас в группе у Михаила занимаются пятнадцать ребятишек от пяти лет и старше. Есть среди них и дети с ограниченными возможностями.

- Сейчас у меня трое таких ребят, так что я хоть и маленькими шажочками, но двигаюсь к своей цели, - говорит Михаил. - Тренировки в Гатчине проходят два раза в неделю, и это, конечно, мало для серьезных результатов. Я продолжаю надеяться, что у нас будет постоянное помещение. Тогда и занятия будут проходить чаще, и к нам будет приходить больше таких детей. Для многих из них такие тренировки просто жизненно необходимы. И начинать нужно как можно раньше — иначе будет просто поздно. Чем больше результатов, тем выше голову поднимаешь — это я по себе знаю. А результаты обязательно будут, но не сразу — три-четыре годика надо будет потерпеть.

Кроме Гатчины, Михаил проводит тренировки также в Верево и Вырице, мотаясь туда на своем автомобиле чуть ли не каждый день. А за своим любимым тренером туда ездят и его гатчинские воспитанники. Занятия у Михаила Морозова пользуются огромной популярностью и у детей, и у их родителей. Невероятно харизматичная личность, волевой тренер и очень добрый человек – так отзываются о нем все, кто его знает.

Вслед за своим тренером ездят на тренировки из Гатчины в Верево три сестрички, которых приводит на занятия их бабушка.

- Наши девочки всегда были очень заняты, очень много занятий было у них, - говорит Татьяна. - Поэтому я сначала была против ещё и настольного тенниса. Но нам очень понравилось здесь, а самое главное, что это нравится детям. Михаил — прирождённый тренер. Он так хорошо ведёт занятия, что дети бегут сюда с большим удовольствием.

Двух своих детей приводит на тренировки к Михаилу Пётр.

- Сам я занимаюсь скалолазанием, - говорит он. - И, как спортсмен, скажу: у Михаила Дмитриевича — большой тренерский талант. Видно, как он относится к детям, как они к нему тянутся, как горят их глаза. Его влияние помогает мне и в воспитании моих собственных детей, ведь они видят такое уважение к педагогу, воспитателю, учителю со стороны взрослых... Очень хочется, чтобы в Гатчине открылась настоящая школа настольного тенниса под руководством Михаила: я уверен — мы вскоре будем гордиться результатами!

«Это моими руками сделано»

«Мои труды» - именно так, с гордостью, Михаил подписывает каждый свой пост на страничке Школы «Крутые руки» ВКонтакте. На фотографиях и видеороликах — дети как самые обычные, так с инвалидностью.

Вот, например:

- «Мой друг Влад. Заболевание — ДЦП, зрение. Сдал первый экзамен, набив мячик на ракетке 300 раз! Скакалка 45 раз. Для него это рекорд!»

Или:

- «Мой друг Никита. Заболевание ДЦП. Тренировка по настольному теннису».

Гордость Михаила Морозова - и его сын Роман. Ромка — обычный мальчишка: современный, жизнерадостный, улыбчивый. И, конечно, спортивный, ведь он тренируется с детства вместе с папой. Не так давно Роман Морозов занял почетное третье место на Первенстве Северо-Западного федерального округа по настольному теннису среди детей до 13 лет.

- Мы — друзья, - говорит Михаил. - Я ничего от него не скрываю, говорю всё, как есть. А ещё я пытаюсь доказать с помощью своего сына, что всё, что я делаю — честно и открыто. Всё это — правда. Это - мой результат, это моими руками сделано...

То, что отец и сын — большие друзья, видно и без слов, на каждой тренировке. Роман приходит сюда вместе с папой, помогает расставить и разложить столы, подключает специальный робот-тренажёр — кстати, он такой единственный в Гатчине!

Главные барьеры - у нас в голове

И, напоследок, ещё одна запись Михаила на его странице ВКонтакте:

«Я - чемпион России по настольному теннису и занимаюсь тренерской работой с 2006 года. Настольный теннис и воспитание спортсменов - это моя жизнь. Помимо тренерской работы, я всегда помню о своей мечте. Я являюсь человеком с ограниченными возможностями здоровья, спорт помог мне не отчаяться и не пропасть. Я хочу, чтобы как можно больше детей пришли в спорт, поверили в себя и одерживали победы! Мы до конца будем верить, что стационарный зал для детей с ограниченными возможностями появится в столице Ленинградской области городе Гатчине уже в этом, 2023 году».

Сейчас Михаил Морозов ищет постоянное помещение для своей школы в Гатчине: хотя бы 140 квадратных метров. Это должен быть обязательно первый этаж, где можно было бы заниматься с детьми с инвалидностью и ОВЗ, и просто с теми, кто любит этот вид спорта.

- Никакой заплаты от государства за эти занятия я получать не собираюсь, - подчёркивает тренер. - Прошу это оценить и приводить к нам своих детишек...

Спорт действительно помогает развиваться и добиваться успехов во всём. Наверное, он потому так и популярен и в нашей стране, и во всём мире. Но дело ещё и в характере, который у Михаила Морозова, похоже, стальной. Кажется, что для этого человека не существует слова «невозможно». Более того, едва ли не каждое мгновение своей жизни он использует как испытание, как возможность проверить себя на прочность. Получилось — значит, ещё один шаг вперед сделан!

Михаил живёт полной жизнью, сам, в одиночку, воспитывает сына, тренирует ребятишек, уча их, что любовь к жизни и упорство в достижении цели - сильнее проблем со здоровьем и физических отклонений. Уча их преодолевать не только безнадёжные, казалось бы, обстоятельства, но и самих себя - свои страхи, сомнения, слабость и, наконец, своё тело.

И мы вместе с ним продолжаем надеяться, что инклюзивная школа настольного тенниса в Гатчине всё-таки откроется — первая в России!

Да, Михаилу Морозову действительно нужны наши помощь и поддержка для осуществления его мечты. Но, кажется, он и такие, как он, ещё больше нужны всем нам — чтобы мы могли научиться у них мужеству, целеустремлённости, доброте и пониманию того, что главные барьеры и препятствия - у нас в голове.

***

Школа настольного тенниса Михаила Морозова «Крутые руки» продолжает набор детей 2015-2017 годов рождения, включая детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Занятия бесплатные! Дни занятий: вторник, четверг, суббота. Адрес спортзала: г. Гатчина, ул. Володарского, д. 39а. Справки по телефону: 8 (921) 097-60-24.

Весь июнь тренировки по настольному теннису в гатчинском спортзале будут проходить ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Такую возможность предоставило юным спортсменам руководство ГИЭФПТ.

Юлия Лысанюк