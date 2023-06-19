Студвесна в ХМАО покорилась студентам 47 региона

Фестиваль проходил в Ханты-Мансийске с 11 по 17 июня. Талантливые студенты из Ленинградской области выступили в 7 из 10 конкурсных направлениях в общей сложности представив на суд жюри 19 творческих работ. Впервые в истории Российской студенческой весны 47 регион привёз коллекцию в направлении «Мода».

«В Ленинградской области много талантов, которые учатся далеко не на творческие профессии, но им это не мешает развиваться в творчестве. Российский Союз Молодёжи и партнёры уже на протяжении 31 года проводят Студвесну для них. Полноценная делегация Ленинградской области с 2018 года ежегодно участвует в фестивале и приезжает домой с наградами» – комментирует член Общественной палаты Ленинградской области, Председатель РСМ ЛО Мордвинов Алексей

По итогам фестиваля были озвучены имена лучших из лучших. Среди них по праву оказались и студенты 47 региона:

Татьяна Козина, студентка Лужского филиала ЛГУ им.А.С.Пушкина – 2 место в направлении мода, непрофильная категория, концептуальная мода, соло. Она выступила с дебютной коллекцией.

Софья Гога, студентка ЛОККиИ – 2 место в вокальном направлении, профильной категории, эстрадном пении, соло.

Музыкальная группа «TEEKANNO» в составе Матюшковой Елизаветы, Сиротюк Максима, Хасановой Жанны и Мусливец Александра из Лужского филиала ЛГУ им.А.С.Пушкина с песней «Мечта» – получили спецприз «За вдохновение» в вокальном направлении, непрофильной категории, авторской песни, малые составы.

«Это уже 3-й фестиваль за последние 2 месяца, в рамках программы Российского Союза Молодёжи «Российская студенческая весна». До этого прошла Школьная весна и Студвесна для студентов высшего образования. На каждом из них выступала делегация от 47 региона и с каждого нашей молодёжи удалось привезти награды» - подводит итоги творческого турне трёх делегаций от Ленинградской области Алексей Мордвинов.

Фото Тимура Мехбалиева