Дороги: удобство и безопасность

Виноваты шипы

В 2022 году дорожную разметку в городе сделали на сумму чуть более 9 млн рублей. В результате на основных улицах Гатчины вся разметка была обновлена, но после зимы – изношена. Как пояснил начальник отдела по дорожному хозяйству и транспорту комитета ЖКХ Гатчинского района Иван Рослан, причина тому – асфальтовое покрытие недолжного качества и шипованная резина, от которой никуда не деться. Плюс ко всему интенсивность автомобильного потока ежегодно возрастает. Исходя из выделенной суммы вся разметка в городе будет в очередной раз обновлена. С учетом финансирования, разметка делается «в максимальном варианте». На участках дороги, где интенсивность движения меньше, дорожники наносят разметку краской, с гарантийным сроком три месяца.

Чьи мосты?

По словам Ивана Рослана, в Гатчине – 210 автомобильных дорог и 67 дорог – в Гатчинском районе. На них есть четыре моста: два – в хорошем состоянии и два других требуют приведения в порядок.

В 2015 году начался активный процесс подготовки к постановке всех мостовых сооружений на баланс Гатчинского района, но процесс затянулся, так как предварительно данные объекты должны быть поставлены на кадастровый учет, что невозможно ввиду отсутствия документов. Восстановление документов – процесс длительный и дорогостоящий.

Два моста – Львиный и Адмиралтейский – относятся к объектам культурного наследия, находятся в федеральной собственности – и критическом состоянии. А транспортный поток, идущий по данным мостам, очень велик. Администрация Гатчинского района производить какой-либо ремонт мостов не имеет права. Собственники в курсе и обещают проблему сохранения исторических мостов «каким-то образом решить».

Вопрос капремонта других мостовых сооружений, расположенных на территории района, тоже пока не ставится, так как нет юридических оснований производить работы на объектах, не находящихся в муниципальной собственности.

Комиссия постановила продолжить активную работу по максимальному сокращению сроков включения в активы мостовых сооружений, расположенных на территории Гатчинского района, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Запретить стоянку по понедельникам и средам

Комиссия рассмотрела заявления граждан и организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Как обычно, пешеходы просят новых «зебр» и «лежачих полицейских».

Обращение начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства г. Гатчины Владимира Рящина об ограничении парковки на Аэродроме решено удовлетворить и установить до конца июня на ул. Красных Военлетов знаки «стоянка запрещена», время действия – пятница с 10:00 до 16:00. На улице Авиатриссы Зверевой будут установлены знаки «стоянка запрещена» по понедельникам и средам с 10:00 до 16:00.

Аналогичные знаки, запрещающие стоянку по понедельникам с 10:00 до 16:00 решено установить в Ингербургском проезде, чтобы можно было беспрепятственно убирать проезжую часть, особенно зимой.

«Транс-Балт» начинает новую жизнь?

В администрацию продолжают поступать жалобы на работу компании «Транс-Балт»: водители нарушают расписание и правила, попадают в ДТП, техническое состояние автобусов – хуже некуда, поведение водителей откровенно хамское даже по отношению к пожилым пассажирам, не работают или отсутствуют платежные терминалы и валидаторы. Автобусов № 514 и № 516 не дождаться, люди с утра не могут уехать на работу…

Новый исполнительный директор ООО «Транс-Балт»

С.С. Марченко заверил, что в компании грядут глобальные перемены: произошла смена руководящего состава, введены новые журналы, из Пушкинского филиала запросили 10 автобусов, которые должны выйти на линию в Гатчинском районе – на проблемные маршруты. В компании идет серьезный отбор водителей.

Не быть «зебре» под градусом

Комиссия рассмотрела вопрос упорядочения парковки и увеличения количества парковочных мест с помощью установки дорожных знаков, с ограничением времени стоянки – для работы уборочной техники на улице Коли Подрядчикова.

После выезда на место будет принято конкретное решение по установке знаков.

Жители Аэродрома просили сделать еще один пешеходный переход на улице Авиатриссы Зверевой – между домами № 4 и № 6. Это маршрут, ведущий на Балтийский вокзал, и жильцам домов № 1, № 3 и № 5 сложно перейти дорогу напротив магазина «Градусы». Ближайший пешеходный переход, по словам заявителей, находится за 300 метров.

Однако в соответствии с гостом, пешеходные переходы на проезжей части и на существующих автомобильных дорогах устраиваются в местах сложившейся траектории движения пешеходов на расстоянии не менее 200 метров друг от друга. Между имеющимися пешеходными переходами на улице Авиатриссы Зверевой расстояние порядка 240 метров. Таким образом, оснований для оборудования еще одного перехода в районе домов № 4 и № 6 по ул. Авиатриссы Зверевой нет.

Установите «лежачего»

Жильцы дома № 5 по улице Леонова в Гатчине попросили установить во дворе «лежачего полицейского». По словам граждан, «машины едут по двору с огромной скоростью, не обращая внимания на пешеходов». Однако согласно правилам применения искусственных неровностей, в данном случае оснований для оборудования «лежачего полицейского» нет. ДТП с участием пешеходов на этом участке не зафиксировано. А в случае выявления нарушений правил дорожного движения любой гражданин вправе сообщить в органы ГИБДД о данном факте.

Жильцы дома № 10-а по улице 7-й Армии жалуются на неизвестного водителя, который систематически проезжает их тупиковый двор насквозь, дабы выехать на Рощинскую улицу. Напротив первого подъезда установлена бетонная плита, закрывающая проезд, но водитель ее благополучно объезжает – по газону. Граждане просят обратить внимание на проблему и, по возможности, установить газонное ограждение и передвинуть плиту.

Вопрос неоднозначный и требует более детального рассмотрения.

Обращение о внесении изменений в схему организации дорожного движения в части направления главной дороги на пересечении Шоссейной улицы и Павловского шоссе в деревне Романовка решено адресовать в «Ленавтодор», управление автомобильных дорог Ленинградской области, так как это дорога регионального значения.

Андрей Соколов