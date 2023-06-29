Гатчина в цвету

Начальник участка зеленого хозяйства Гатчинского УБДХ Вероника Сохраняева рассказала, что и где цветет нынче в Гатчине, какие деревья планируют посадить осенью и зачем надо оставлять свои контактные данные, если вы обращаетесь в УБДХ.

- Работы по озеленению у нас начались в мае, чтобы к Дню Победы в городе цвели первые цветы, – рассказывает Вероника Владимировна. – Традиционно, это виола, больше известная как «анютины глазки». Это единственный однолетний цветок, который не боится отрицательных температур. В мае в вазоны по городу и на воинском мемориале на ул. Солодухина мы посадили 8,5 тысяч виол, но сейчас почти повсеместно заменяем их другими цветами – к этому времени «анютины глазки» уже «перерастают», теряют свой эстетичный вид. На проспекте будем менять виолу на бегонию. А на Соборной несколько вазонов с виолой пока останется – там в тени ей хорошо.

Весной у нас зацвели тюльпаны, посаженные прошлой осенью, но теперь – также, как виола – они заменены на однолетние: бегонию, сальвию, цинерарию, тагетис. Осенью планируется посадить новые тюльпаны – плюс прошлогодние, чтобы весной они снова радовали глаз.

- Сколько будет посажено цветов в Гатчине за этот сезон?

- Всего на 2023 год запланирована посадка более 115 тысяч цветов. На прошлой неделе специалисты УБДХ завершили развешивание цветочных ящиков с сурфинией (петуния) на дорожных ограждениях вдоль проспекта 25 Октября и частично еще ящики будут развешаны на ул. Чкалова, продолжается установка цветочных конструкций.

- Не поздно – к концу июня?

- Дело в том, что цветы – это живые организмы, на их рост и вид влияют разные условия, поэтому иногда наши планы нарушаются. Мы связываемся с поставщиками и выясняем, в какой стадии роста цветы, смотрим на погодные условия. В прошлом году, например, поставщик нас подвел: не поставил нам ящики с сурфинией и был отправлен в реестр недобросовестных поставщиков.

Мы вышли из положения – обратились в Гатчинский питомник и взяли то, что они смогли нам предоставить, и то, что вписывалось в благоустройство Гатчины. Конечно, питомнику было невыгодно продавать нам цветы по оптовой цене, но собственники пошли навстречу, так как они тоже жители Гатчины.

Бывают задержки из-за того, что поставщик не дорастил цветы либо привез некачественные – перерослые или с прикорневой гнилью. Когда привозят посадочный материал, мы его принимаем в соответствии с техническим заданием. Что касается сурфинии в этом году, здесь сказалась еще производственная загруженность, так как только в Аэропарке и других скверах на прополку кустов ушло две недели – спасибо молодежи из трудовых бригад, которые помогают на прополке. Сотрудникам УБДХ пришлось работать в выходной день – в субботу, чтобы завершить развешивание цветочных ящиков и украсить город.

- Что нового появится на городских клумбах?

- После реконструкции площади и бульвара Станислава Богданова убрали цветник в виде осьминога, который стоял на углу улиц Генерала Кныша и Авиатриссы Зверевой. Вместо него был запланирован миксбордер из хвойников, но, пока не выделено финансирование, там будет установлена металлическая конструкция с сурфиниями и поставлены вазоны.

Непосредственно на площади Богданова на больших клумбах сейчас растут кусты спиреи, барбариса, лапчатки, хвойники, и еще появятся цветы. Рассматриваются разные варианты. Возможно, на будущий год там будут посажены многолетники или однолетники. С этими цветниками еще много работы, может, придется все полностью переделывать.

- Кусты, деревья в городе где-нибудь сажаются?

- Мы планировали посадить в 2023 году 350 деревьев – березы, липы, клены, туи, но поставщик подвел: недопоставил нам саженцы и привез некондицию, не в соответствии с техзаданием. В настоящий момент ждем решение УФАС о включении данной фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. Посадка деревьев планировалась весной и осенью, теперь полностью перенесена на осень. После того, как УФАС вынесет решение, УБДХ предложит заключение контракта второму участнику, но он может отказаться от заключения, и тогда закупка будет выставляться заново.

Также планируется посадить три тысячи кустов кизильника – в основном, там, где уже есть ряды кустарника, но кое-где он подсох или замерз. Или исчез в результате акта вандализма.

К сожалению, мы вынуждены констатировать факт: горожане, для которых мы стараемся, без всякого стеснения выкапывают декоративные кусты, цветы с клумб, а свидетели и очевидцы не вмешиваются. Недавно пять кустов кизильника на бульваре Науки были буквально выдернуты с корнем – будем восполнять потери, подсаживать.

- Где в Гатчине стригут кусты?

- Стрижка кустов началась с улицы Хохлова, где разросшийся кустарник закрывал видимость на повороте к детской поликлинике. Подстригли кусты на площадке «Юность» и на проспекте 25 Октября.

- Специалисты, владеющие топиарным искусством, есть?

- Мы делаем простую формовку кустов, а специалистов у нас в принципе не хватает. Мы ищем мастера участка и рабочих зеленого хозяйства различных разрядов и многих других. В УБДХ открыто много вакансий. Наши рабочие постоянно переходят с одного вида работ на другой, но объем очень большой. Сейчас, например, идет косьба по всему городу – и ручным, и механизированным способом. Кроме того, в Гатчине появился борщевик. Мы его точечно обрабатываем гербицидами (о массовой обработке речь не идет), где-то выкапываем, чтобы не навредить декоративным растениям, где-то скашиваем. За лето приходится несколько раз выезжать и удалять.

По адресной программе, утвержденной администрацией, мы ведем обрезку и снос деревьев, плюс дополнительно граждане обращаются с просьбами скосить, спилить, обрезать. Хотелось бы обратить внимание, что просто так пилить деревья нельзя: прежде, чем сносить дерево, его надо обследовать и включить эту работу в план. Зачастую процесс спиливания деревьев превращается в локальную битву: одна половина жильцов требует убрать дерево, другая встает грудью на защиту. Работники УБДХ в этом противостоянии – между двух огней и без вины виноватые. А вот когда дерево падает на машину, защитники зеленых насаждений куда-то пропадают, и уголовную ответственность несет УБДХ и администрация Гатчинского района.

- Куда следует обращаться, если понадобилось спилить дерево или обрезать ветки?

- Официальные обращения следует направлять через администрацию или платформу обратной связи на «Госуслугах». Мы работаем в соответствии с адресными программами, которые утверждает администрация Гатчинского района. И обязательно надо оставлять свои контактные данные для обратной связи, так работать гораздо эффективнее. Потому что зачастую заявитель указывает только номер дома и свою фамилию, и не у кого уточнить, где, например, лучше разгрузить грунт, который заказали жильцы, какие ветки и на каком конкретно дереве мешают заявителю. Приходится совершать поквартирный обход, опрашивать соседей, впустую тратить рабочее время.

Бывают и такие случаи: гражданка обратилась с просьбой спилить дерево возле дома. Когда выехали на место и с трудом отыскали эту заявительницу, выяснилось, что красивый здоровый клен, растущий на расстоянии десяти метров от дома, мешает ей видеть из окна ребенка, гуляющего на детской площадке.

- Как можно связаться непосредственно с Управлением благоустройства и дорожного хозяйства?

- У нас есть специалист по связям с общественностью, телефон: 8-931-315-92-34.

Екатерина Дзюба