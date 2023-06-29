Лебедя Гошу из Гатчинского парка отправили в Охта-парк

Как сообщили сегодня в ГМЗ «Гатчина», было принято решение передать Гошу сотрудникам Ленинградского зоологического парка. После консультации с коллегами было определено его новое место жительства – Охта-парк. Пока он находится там на карантине.

- Там есть все, что необходимо для комфортной жизни лебедя, -заверили гатчинцев.

Однако многие гатчинцы не разделяют этой позиции. В социальных сетях развернулось активное обсуждение:

- «Что за необходимость в принятии кардинальных мер? Да, птица своеобразная, характерная, но агрессивного поведения с его стороны в отношении посетителей парка замечено не было. Белое озеро является его местом обитания, домом. Все жители города считают его своей достопримечательностью, относятся с большой любовью. Лебедя Гошу необходимо оставить жить на прежнем месте - на радость гатчинцам!!!!»

- «Печальный конец мечты о Лебедином озере в Гатчинском парке. Лебеди были источником душевного покоя, красоты и гармонии Белого озера. Сколько раз, когда было тяжело на душе, любуясь их гордым и величавым видом, груз моих тревог рассеивался. Не уберегли, и виноваты МЫ - люди. СТЫДНО, ГОРЬКО и БОЛЬНО!!!!!!!»

- «Какие двойные стандарты!!! Для нашего парка Гоша агрессивный лебедь, а для Охта-парка птица подходит… Странный диагноз!? Завели, поиграли и выбросили! С такой радостью и воодушевлением многие приходили полюбоваться на своего любимца, а администрация парка в очередной раз проигнорировали мнение жителей. Не ценит чужие жизни. Для многих это была красивая история, появлялось желание радоваться, любоваться и воодушевляться, этого сейчас так многим не хватает…. Это всего лишь птица, но для многих он был отдушиной. Если у Вас заберут частичку родного, светлого и дорогого для ВАС, что будет???»

- «А у нас разве на озере Гоше было плохо? Был хозяином озера и любовью всех гатчинцев. Ну случилась беда, это не значило, что Гошу надо было отдавать. Теперь не увидим нашего красавца. Озеро опустело без него, Гоша рассекал воды, словно белый корабль. Очень жаль».

- «Верните Гошу!!!»

- «Гоша привык чувствовать себя хозяином озёра, на новом месте он может затосковать и не адаптироваться, об этом надо было подумать, очень жаль его».

- «Это не комфортное для него место! Оно чужое, и все там для него чужое! Надо было просто оставить его в привычной ему среде обитания. Его разлучили не только с его домом, но и с его «друзьями».

Услышат ли в ГМЗ "Гатчина" мнение горожан?





Фото Константина Седова