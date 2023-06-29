Нестационарная торговля – по новым правилам

Проект закона был представлен сегодня на заседании правительства Ленинградкой области.

«Мы уверены, что принятие проекта закона не только обеспечит единообразие в порядке размещения объектов нестационарной торговли в регионе, но и послужит дополнительным стимулом к развитию малоформатной торговли в Ленинградской области, обеспечит новые рабочие места. Мы уверены, что для обеспечения комфорта и качественного обслуживания жителей Ленинградской области необходимы торговые объекты различного формата ― и стационарные, и нестационарные, и мобильные. Даже в эпоху развития онлайн торговли», ― отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

В настоящее время торговые точки, автолавки, палатки распределены не очень равномерно по территории региона. В некоторых населенных пунктах высока концентрация торговых объектов, а в отделанных районах ― ощущается дефицит. Где-то места предоставляются бесплатно, а в некоторых районах – за плату. Необходима схема, согласно которой будут определены места для размещения, чтобы обеспечить населения равным доступом к товарам и услугам.

Новым законом заложен фундамент для цифровизации всех процессов, связанных с размещением нестационарных торговых объектов. Параллельно с разработкой законопроекта создается новый модуль «Потребительский рынок», через который предпринимателям будет удобно не только подбирать участки для размещения торговых точек, но и заключать договоры.

По результатам обсуждения проекта губернатором Александром Дрозденко было принято решение в течение двух недель собрать отзывы от муниципалитетов Ленинградской области и при необходимости доработать документ с учетом предложений.