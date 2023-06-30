Гости из Татарстана

Визит татарской делегации состоялся в рамках образовательной программы «Лидеры Татарстана», которую реализуют два университета: Казанский федеральный и Санкт-Петербургский государственный экономический. Программа рассчитана на три дня, в течение которых гости знакомятся с лучшими практиками государственного управления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Встреча руководителей и специалистов Гатчины с коллегами из Татарстана прошла в Доме культуры. Мероприятие началось с возложения цветов к стеле «Город воинской славы», после чего все собрались в Голубой гостиной Дома культуры. Глава города и района Виталий Филоненко вкратце рассказал гостям об истории Гатчины.

Директор Фонда поддержки предпринимательства г. Гатчины Александр Семёнов поделился опытом поддержки сектора малого и среднего предпринимательства. Он рассказал, как решается одна из важных задач: удержать представителей гатчинского бизнеса от миграции в Северную столицу. В частности, в Ленинградской области существует большое количество мер поддержки предпринимателей – финансовых, налоговых и других.

Александр Семенов говорил о двухуровневой поддержке бизнеса – региональной и муниципальной. Обязательное условие в нашем регионе – наличие муниципальных организаций поддержки: фонды помощи предпринимателям есть во всех районах Ленобласти.

…О работе совета при главе Гатчинской администрации и реализации программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском районе» в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия рассказала заместитель главы администрации Ольга Мясникова.

После выступлений гости отправились осматривать «Аэропарк» – пример успешной реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и на экскурсию по городу.

Екатерина Дзюба







