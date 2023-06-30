Кинопоказ в Приоратском парке 1 июля
В субботу, 1 июля, Приоратский парк Гатчины приглашает смотреть любимое кино. При благоприятной погоде субботний кинопоказ фестиваля "Лето.Парк.Кино." по традиции начнется в 16:00 с детской программы, в которой будет показан мультфильм "Вовка в тридевятом царстве" и поучительная сказка "Королевство кривых зеркал".
В 18:30 на Летней эстраде выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов Динар Байтемиров, который исполнит самые душевные песни.
Продолжится киновечер в 19:00 показом фильма Карена Шахназарова "Курьер". Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курьером в редакции. Окружающие его солидные взрослые люди с трудом приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое событие превратить в невероятное происшествие - порой уморительно веселое, а, подчас, и непоправимо грустное…
Гостям кинопоказов рекомендуется взять с собой дождевики и зонты на случай дождя. До встречи на атмосферном киновечере в Приоратском парке у Водонапорной башни.
Внимание, возможно, при плохой погоде субботний кинопоказ будет перенесен на другую дату.