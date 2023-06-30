Лучшие выпускники Гатчинского района

В этом году в Гатчинском районе из 700 выпускников 57 человек стали претендентами на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и награждение медалью «За особые успехи в учении». Это ребята из 16-ти школ. Почему претенденты? Потому что они станут медалистами только после официального объявления результатов Государственной итоговой аттестации по всем сдаваемым предметам. Именно тогда ребятам вручат в школе аттестат с отличием и медаль.

Лидерами по числу потенциальных медалистов стали Гатчинская школа №2 (13 человек) и Гатчинский лицей №3 (шесть человек). По пять медалистов - в Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Гатчинской школе № 1 и Гатчинской школе № 9. По четыре – в школе имени императора Александра III и Гатчинской школе № 7.

Разговор о важном

Церемония была камерной и очень душевной. Выпускников, учителей и родителей тепло поздравили руководители Гатчинского района.

- Нисколько не сомневаюсь, что ваш труд получит достойное вознаграждение. Гордитесь, что вы родились в России, что вы - россияне. Ставьте себе непосильные задачи – и поверьте, они все будут выполнены. Вперед, во взрослую жизнь! – пожелал ребятам глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

Руководители района желали выпускникам быть твердыми в своих убеждениях, решениях и действиях, всегда так же достойно и красиво, как они сдавали экзамены, преодолевать любые трудности в жизни.

- Я уверен, что знания, которые вы получили в школе, помогут осуществить вашу мечту и получить ту профессию, которая будет приносить удовольствие, моральное и материальное вознаграждение. Уверен, что вы навсегда запомните своих педагогов, которые вложили в вас свой труд, свои знания, которые всему вас научили, вместе с вами сопереживали вашим неудачам и радовались вашим победам. Пусть все двери перед вами будут открыты и ведут к успеху и счастью! – сказал и.о. главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

Председатель комитета образования Наталья Быстрых, напутствуя выпускников, говорила, как важно правильно выбрать жизненный путь и решить, кого возьмешь в этот путь с собой.

- Выберите правильную профессию - и вы всегда будете заниматься любимым делом. Но при этом, даже если шаг, который вы сейчас делаете, окажется в дальнейшем не совсем верным, не бойтесь этой ошибки. Человек учится на протяжении всей своей жизни, принимает решения, меняет судьбу. И никакой трагедии не произойдет, если вы будете менять сферу своей деятельности. Желаю вам, чтобы вы занимались любимым, настоящим делом. Искренне хочу, чтобы рядом с вами в вашей жизни находились порядочные, честные, добрые люди, которые бы не ставили во главу угла карьерные интересы, а были настоящими товарищами и в трудную минуту подставляли плечо. Желаю вам найти таких людей, - сказала Наталья Быстрых.

Благодарности, цветы, подарки

Всем претендентам на получение аттестата с отличием и награждение медалью были вручены благодарственные письма за подписью руководителей Гатчинского района. Кроме того, в рамках программы по поддержке талантливых детей и молодежи, реализуемой в Гатчинском районе, ребятам был вручен сертификат на получение денежного поощрения в размере 10 тысяч рублей.

Церемония чередовалась с веселыми переменками, где ребятам предлагалось в игровой форме пройти блиц-опрос и рассказать о школьной жизни и планах. Эти минуты откровения показали, что если бы была такая возможность, ребята предпочли бы оказаться не в прошлом, а в будущем. Одни мечтают, что тогда в Гатчинском районе будут восстановлены все исторические достопримечательности, и это сделает людей духовно богаче. Другие видят себя за рулем большого автомобиля или за штурвалом личного самолета, третьи - с собственной собакой. В свободное от учебы время душа их лежит к музыке и природе. И помимо хорошей профессии и интересной работы многим хотелось бы научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, а тому, кто уже играет, освоить еще один.

Конечно, это был праздник не только выпускников. Торжественные минуты вместе с выпускниками разделили директора школ, которые присутствовали на церемонии, а также учителя и родители, которые принимали участие в мероприятии в дистанционном формате. Прямая трансляция была организована в социальной сети в группе комитета образования Гатчинского района.

Директорам школ, выпускающим в большую жизнь медалистов, были вручены благодарственные письма, цветы и адресованы слова искренней благодарности.

От имени всех директоров школ Гатчинского района выпускников поздравила директор Гатчинской школы № 2 Галина Кульбака.

Слово благодарности всем, кто прошел этот трудный путь вместе с выпускниками, помогал, оказывал необходимую поддержку – было предоставлено выпускникам Гатчинской школы №2.

А для родителей выпускников 2023 года с музыкальным подарком выступил участник заключительного этапа олимпиады по истории, мировой художественной культуре, биологии, лауреат всероссийских и международных конкурсов эстрадной песни, выпускник Гатчинской школы №9 Самир Магеррамов.

Говорит юность

Как рассказали звездные выпускники, с которыми удалось пообщаться перед началом торжества, их аттестат с отличными оценками и медаль – это результат упорного труда.

Иван Полисов, выпускник Гатчинской школы№4:

- Целый год дистанционно учился на курсах - смотрел вебинары, выполнял «домашки», занимался с кураторами. Готовился по трем предметам: информатике, русскому языку, математике. И это было очень тяжело: бессонные ночи, отсутствие личной жизни и даже прогулок. В итоге сам собой остался доволен. Русский язык написал на 91 балл. Хочу поступить на программиста в Санкт-Петербургский политехнический университет или в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. Конечно, работать потом буду в нашей стране.

Виктория Васильева, выпускница Гатчинской школы №1:

- На мой взгляд, подготовиться к ЕГЭ было не сложно. Я делала это планомерно весь год, обращалась к репетиторам и пришла к экзаменам с достаточным количеством знаний. Я – человек спокойный, поэтому ЕГЭ не стал для меня стрессом. Планирую поступать в Таможенную академию по целевому направлению. Уже понимаю, что баллов хватает.

Выпускница школы №1 Ульяна Тагаева готовилась к экзаменам исключительно самостоятельно:

- Нет, я еще не знаю, куда буду поступать. Буду отталкиваться от результатов. Когда узнаю, сколько набрала баллов – расставлю акценты и приму решение. Скорее, это будет вуз, связанный с правоохранительной деятельностью. Возможно, строительное направление, архитектура.

Павел Москвин, выпускник Гатчинского лицея №3:

- После сдачи экзаменов, на самом деле, наступило чувство облегчения. Наконец-то они закончились. Наконец-то можно расслабиться. Мы с родителями в начале июля поедем на недельку в отпуск. Собираюсь поступать в ИТМО. Мне порекомендовали его друзья. Потом я ездил туда в летний лагерь по программированию. Это один из самых сильных в Петербурге вузов по этой специальности. Как второй вариант, рассматриваю Санкт-Петербургский политехнический университет. В себе я уверен.

В добрый путь!

Татьяна Можаева