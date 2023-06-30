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Самые инициативные!

Сегодня в администрации Гатчинского района чествовали победителей конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района».

Рубрики:  Общество

Победителей конкурса приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина. Они поблагодарили участников за неравнодушие, активную жизненную позицию и пожелали дальнейших успехов в реализации проектов.

 Вот имена победителей!

В номинации «Лучший представитель общественного совета Гатчинского муниципального района»:

- 1 место - Валентина Фролова - председатель общественного совета поселка Пригородный (Новосветское поселение);

- 2 место - Наталья Егерева - председатель общественного совета части территории №1 (Дружногорское поселение);

- 3 место - Виктор Борисенко - председатель общественного совета поселка Кобралово части территории №13 улиц Урожай-1, Урожай-2 (Сусанинское поселение).

  В номинации «Лучший представитель инициативной комиссии Гатчинского муниципального района»:

- 1 место - Сергей Дриневский - председатель инициативной комиссии поселка Сусанино (Сусанинское поселение);

- 2 место - Сергей Богданов, председатель инициативной комиссии части территории №1 города Коммунара;

- 3 место - Татьяна Дворецкая, председатель инициативной комиссии поселка Дружная Горка.

 В номинации «Лучший староста Гатчинского муниципального района»:

- 1 место - Ольга Павлова, староста деревни Малые Колпаны (Большеколпанское поселение);

- 2 место - Наталья Сукач - староста деревни Алапурская и Юля-Пурская (Пудостьское поселение);

- 3 место - Татьяна Моталкина - староста деревни Старые Низковицы (Сяськелевское поселение).

Теперь победители будут представлять Гатчинский район на областном конкурсе.


По информации пресс-службы администрации ГМР