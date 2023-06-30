Самые инициативные!
Сегодня в администрации Гатчинского района чествовали победителей конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района».
Победителей конкурса приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина. Они поблагодарили участников за неравнодушие, активную жизненную позицию и пожелали дальнейших успехов в реализации проектов.
Вот имена победителей!
В номинации «Лучший представитель общественного совета Гатчинского муниципального района»:
- 1 место - Валентина Фролова - председатель общественного совета поселка Пригородный (Новосветское поселение);
- 2 место - Наталья Егерева - председатель общественного совета части территории №1 (Дружногорское поселение);
- 3 место - Виктор Борисенко - председатель общественного совета поселка Кобралово части территории №13 улиц Урожай-1, Урожай-2 (Сусанинское поселение).
В номинации «Лучший представитель инициативной комиссии Гатчинского муниципального района»:
- 1 место - Сергей Дриневский - председатель инициативной комиссии поселка Сусанино (Сусанинское поселение);
- 2 место - Сергей Богданов, председатель инициативной комиссии части территории №1 города Коммунара;
- 3 место - Татьяна Дворецкая, председатель инициативной комиссии поселка Дружная Горка.
В номинации «Лучший староста Гатчинского муниципального района»:
- 1 место - Ольга Павлова, староста деревни Малые Колпаны (Большеколпанское поселение);
- 2 место - Наталья Сукач - староста деревни Алапурская и Юля-Пурская (Пудостьское поселение);
- 3 место - Татьяна Моталкина - староста деревни Старые Низковицы (Сяськелевское поселение).
Теперь победители будут представлять Гатчинский район на областном конкурсе.
По информации пресс-службы администрации ГМР