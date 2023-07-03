Встреча педагогов-ветеранов

В музее города 29 июня собрались те, кто занесен в Книгу почета учителей Гатчинского района: заслуженные учителя РСФСР, отличники народного просвещения РСФСР и даже СССР – как, например, Капитолина Петровна Кузьмичева, благодаря которой и была создана когда-то давно эта Книга.

Коллег приветствовал почетный гражданин Гатчинского района профессор Игорь Смирнов:

- Всей педагогической деятельностью мы служили стране и своему делу. Каждому, кто начинал работать учителем, казалось: «Этот марафон не для нас!». А потом прошло и десять, и двадцать, и тридцать лет, и уже пора бы на заслуженный отдых… Но что-то потерялось бы тогда в нашей жизни, и мы оставались на работе. Не все из нас получали медали, да и не за медали мы старались… Но самой большой наградой была благодарность учеников. И это еще вопрос – кто больше был благодарен: наши отличники или наши хулиганы…

За чаепитием учителя вспоминали годы работы в школе, своих коллег, учеников, счастливые моменты. Некоторые из присутствовавших еще продолжают трудиться на ниве просвещения…

Для почетных гостей провели экскурсию по залам музея. Осматривая экспозицию, посвященную советской эпохе, многие узнавали своих учителей, коллег, известных жителей Гатчины.





Екатерина Дзюба