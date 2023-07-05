«Сабантуй бэйрэменэ рэхим итегез!», или же по-русски – добро пожаловать на Сабантуй! Этой фразой встречали всех гостей народных гуляний в деревне Энколово, что под Всеволожском. Каждый год здесь отмечают Праздник плуга: его ждут, к нему основательно готовятся, причём не только представители национальных диаспор – традиционное событие вызывает интерес у многих жителей Ленобласти. Каждый раз посещают Сабантуй и официальные делегации из Башкирии и Татарстана.

Этим летом организаторы мероприятия из областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям подготовили яркую и насыщенную программу. Гостей праздника ждала татарская и башкирская фольклорные деревни, отдельное место занимала импровизированная арена для спортивных состязаний под открытым небом. Бои подушками на бревне, поднятие гири и перетягивание каната, традиционные поединки по борьбе на поясах «Куряш» - принять участие в них мог любой желающий, главное – набраться смелости! Со сцены раздавались звуки национальных песен и плясок, а в воздухе витали ароматы пряных угощений.

— Сабантуй поистине является ярким примером сохранения традиций и приумножения культурного наследия татар и башкир. Невозможно переоценить его роль в возрождении языка, культуры, в приобщении молодежи к традициям старших поколений, к самодеятельному художественному творчеству, к занятиям национальными видами спорта, — отметила роль праздника вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Прогуливаясь по территории «башкирской деревни», обращаем внимание на настоящую войлочную юрту. Заходим внутрь. Несмотря на палящее солнце, внутри жилища комфортно: жара и зной как будто не проходят сквозь мягкие стены. А вокруг красота: затейливые узорные ковры и накидки с вытканными на них фразами восточных мудрецов.

— Это юрта нашего творческого коллектива «Жемчужина Мелеуза». Мы уже второй раз приезжаем в Ленинградскую область на Сабантуй и привозим с собой не только интересную творческую программу, но и старинные традиции, а также музыкальные инструменты и предметы народного творчества и промысла нашего народа, — рассказала корреспонденту «Ленинградской панорамы» участница башкирской делегации.

Неподалёку от юрты замечаем какое-то движение. Это зрителям демонстрируют традиции свадебного обряда тюркских народов. Национальные танцы сменяются обрядовыми конкурсами, затем снова танцами… И вот ты уже из зрителя превращаешься в участника действа. Костюмированный хоровод увлекает вас в «кунаки» - так в Башкирии называют самых дорогих гостей праздника.

— Знаете ли вы, что впервые жители Северо-Запада познакомились с традициями Сабантуя более 100 лет назад? Тогда его отметили в Юсуповском саду Петербурга. Сегодня же мы рады, что являемся частью этой традиции. Каждый год, когда заканчиваются весенние полевые работы, мы собираемся к вам в гости и всегда привозим интересную и познавательную культурную программу, — поделилась с нами заместитель министра культуры республики Башкортостан Гульдар Хамитова.

Квинтэссенцией праздника стал турнир по национальной борьбе куреш. Богатыри хватали друг друга за пояса и пытались швырнуть противника на землю, прямиком на лопатки. Зрелище покруче смешанных единоборств!

– По результатам соревнований выбирается главный батыр праздника Сабантуй, в награду которому достается ценный приз – живой баран, – открыл нам тайну Мансур Галимов, один из организаторов праздника.

В программе было ещё немало выступлений: танцевальные коллективы, игра на народных инструментах. Особое внимание зрителей привлекли эквилибристы из семьи Рахмановых – все 11 их детей занимаются гимнастикой и другими видами спорта. Проход восьмилетнего мальчишки по канату, натянутому на высоте пятиэтажного дома, вызвал бурные аплодисменты у публики.

Зрители отплатили башкирам и татарам горячей благодарностью за подаренное настроение – и оставались на гулянбях до самого заката солнца. Праздник плуга удался: ленинградцы показали, что умеют не только хорошо работать, но и отдыхать вовсю!

Роман Чуркин

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