День Вырской пожарной дружины в музее «Дом станционного смотрителя»

В субботу, 8 июля с 13 до 17 будут работать несколько тематических площадок. На парковке рядом с музеем вы сможете увидеть новейшую пожарную технику, инструменты и обмундирование, предоставленные нашими друзьями – Главным управлением МЧС по Ленинградской области. Редкая возможность примерить на себя боевую одежду пожарного и поработать с пожарным стволом будет предоставлена всем нашим гостям!

Историческая и развлекательная часть праздника развернется на музейной территории. По входному билету взрослые и дети смогут посетить тематическую экскурсию об истории добровольного пожарного общества, сыграть в настольные игры, почитать книги Самуила Маршака о пожарных. В творческой мастерской мы вместе сделаем фигурки для домашнего театра, а затем устроим настоящее кукольное представление! Самые активные участники праздника получат памятный знак.

Ждем в гости и маленьких, и взрослых посетителей и напоминаем о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности!