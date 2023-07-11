Акселератор роста малого бизнеса: в Ленинградской области определены финалисты в сфере гостеприимства.

Работа Акселератора роста малого бизнеса в Ленинградской области стартовала 3 апреля 2023 года. На участие в программе было подано более 200 заявок, по итогам отбора в программу обучения вошли более 35 действующих предпринимателей.

«Сегодня сфера гостинично-ресторанного бизнеса развивается опережающими темпами. Вместе с тем, сами участники индустрии отмечают нехватку компетенций и остро нуждаются в свежих идеях и решениях. Акселератор роста малого бизнеса одновременно помогает предпринимателям в развитии действующих проектов сферы HoReCa, а также способствует появлению новых бизнесов. Те компетенции, которые участники получают на программе, дают мультипликативный эффект для всей отрасли», — отметил Вадим Аверин, директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области.

Вектор развития

Работа участников на программе продолжалась 3 месяца в формате прикладного интенсива, включающего образовательную программу и более 200 персональных наставнических и деловых встреч с партнерами и экспертами Акселератора. В центре внимания были темы, связанные с особенностями бизнес-процессов в сфере индустрии гостеприимства. Структура программы была разработана таким образом, чтобы каждый участник смог сделать свой бизнес не только более привлекательным для клиентов, но и более прибыльным.

«Акселератор дал нам возможность наладить взаимодействие с представителями крупного бизнеса, экспертами отрасли, пройти образовательную программу на такие узкоспециализированные темы, как создание франшизы и масштабирование бизнеса», — рассказал предприниматель Иван Писарев.

От идеи - до международного партнёрства

Завершением программы стала защита 30 проектов участников Акселератора. Экспертизой поделились председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, начальник отдела развития потребительского рынка Елена Решетникова, директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин, исполнительный директор компании «Технологии развития» Евгения Алферова, руководитель ассоциации развития бизнеса Денис Поничев, член Генерального Совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Аббакумов.

По итогам оценки проектов эксперты выделили трех лидеров программы. Ими стали Иван Писарев (проект кофейни на берегу Финского залива), Юлия Кучер (проект кафе-бар для любителей кофе, вина и сыров) и Станислав Бойко (эко-база отдыха «Наше место»). В дальнейшем победители получат поддержку для реализации своих проектов.

«Участие в программе дало возможность по-новому взглянуть на свой бизнес, проанализировать ошибки и узнать о сильных сторонах, на которых стоит сосредоточиться и развивать их. В итоге – наш проект вошел в число победителей. Это очень мотивирует на дальнейшую работу!» — поделилась впечатлениями Юлия Кучер.

«Мы стремимся, чтобы масштаб проектов участников рос и был интересен в том числе внешним партнерам. Уже сегодня проектом по развитию сети мороженого российского производства заинтересовались партнеры Акселератора из Вьетнама, в ближайшей перспективе мы проведем встречу с компаний рынка HoReCa из Юго-Восточной Азии на которой обсудим перспективы поставок отечественных компонентов для производства мороженого для этого рынка» — рассказали организаторы.