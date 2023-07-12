Путешествие в прошлое авиации: в Гатчине строят легендарный «Блерио-11»

Работа кипит. Во время очередной нашей встречи на аэродроме «Сиворицы», что в селе Никольском Гатчинского района, над сборкой уникального самолета трудилась вся команда во главе с руководителем музея Геннадием Паневым.

Он провел экскурсию по ангару и познакомил со своими сподвижниками.

- Признаюсь, хотели, чтобы самолет полетел еще в прошлом году, но обстоятельства бывают всякие. Сегодня у нас полный рабочий день. Мне помогают люди из когорты тех немногих, кто еще знает авиацию. Это их жизнь. Поэтому работа идет с удовольствием. Мастера вкладывают свою душу, время. И делают уникальные вещи, - рассказывает Геннадий Анатольевич.

Он пояснил, что «Блерио-11» - самолет начала XX века, как и «Фарман-4», полномасштабный макет которого временно находится в музее 218 АРЗ, а потом переедет в ангар на территории музея авиации.

«Блерио» был создан в начале 1909 года. Именно на таком самолете был совершен первый исторический перелет через Ла-Манш.

- Французский изобретатель, авиатор и предприниматель Луи Блерио, перелетев Ла-Манш, получил очень приличный приз. Это был огромный риск. Авиатор стал героем. Популярность Блерио и его самолета была фантастической. В 1910 году Луи Блерио устраивал показательные полеты по Европе. В том числе он летал над Гатчиной. И вот прошло 123 года, и, я очень надеюсь, в этом году мы поднимем самолет в воздух. Это будет единственный в России летный экземпляр «Блерио-11», который сделан по французским чертежам. Они годами собирались по музеям авиации Европы и личным коллекциям. Теперь «Блерио» - точная копия своего предка. Даже материалы, из которых изготавливается самолет, соответствуют оригиналам. Единственное, двигатель будет современный: «Ротекс-582», как на моем мотодельтаплане, - поведал Геннадий Панев.

Как считают специалисты, полет «Блерио-11» должен произвести фурор. Между полетами он также будет демонстрироваться в ангаре Гатчинского музея истории военной авиации. А когда музей будет открыт в полном объеме, то сразу попадет в мировой реестр старинной авиации.

- Поддерживаем это дело, - твердо заверил директор АСК «Сиворицы» ДОСААФ Борис Шляпников. – Мы предоставили допуск на аэродром с возможностью разместить здесь ангары и вести работу. А как иначе, они же пытаются возродить историю авиацию. И, может быть, вместе у нас получится это сделать.

У каждого специалиста, работающего над созданием самолета, своя задача и своей план на день.

Александр Вениаминович Финкельштейн – инструктор, который учил Геннадия Панева летать на мотодельтаплане и влюбил в небо. Здесь он занимается установкой мотора и всей моторамой. Практически, именно он отвечает за запуск двигателя.

Сергей Анатольевич Лаврентьев – уникальный человек. Специалист по авиационной технике от Бога. Всю жизнь работал с самолетами и вертолетами. Сейчас он сотрудник музея авиации, и экспонаты, которые уже демонстрируются на открытой площадке музея, в первую очередь, его заслуга. Сейчас он занимается восстановлением уже третьего вертолета К-26 для гатчинского музея и параллельно работает над «Блерио».

Илья Гельевич Деев – председатель клуба легкомоторной авиации и мотодельтапланов Санкт-Петербурга при университете гражданской авиации «Дельта». Как говорит Геннадий Панев, он не просто «руками водитель», а сам восстанавливает самолеты. Для «Блерио» в этот день он по плану делал хвостовую опору. На нем же - рукоятка управления двигателем и другие тонкости.

- Конечно, это непростая работа, но очень интересная. Почему решил взяться за это дело? Обидно, что самолетов построено много и разных, а в Петербурге ничего нет. Мы строим, потом это уходит в Москву или за Урал. И так много лет продолжается. Хочется, чтобы и у нас было что людям показать. И в кино снималась настоящая техника, а не бутафория. А то фильм смотришь и стыдно: самолет слепили из чего было. А мы делаем все летное, - пояснил Илья Гельевич.

Заинтересованность ретроавиацией, собираемой в Гатчине, киношники уже проявили. Естественно, мы поспешили узнать, в каком фильме готовы снимать гатчинский «Блерио».

- Интерес проявила киностудия «Москино», - сказал Геннадий Панев. - Они делают фильм о премьер-министре Петре Столыпине. По сценарию фильма, на Первой авиационной неделе в Петербурге Столыпин с авиатором Львом Мациевичем взлетают на самолете «Фарман». Недруги хотят устроить авиационную катастрофу, но у них не получается: самолет приземляется благополучно. Раз это авиационный праздник – в кадре должно быть несколько самолетов. Один из них – наш «Блерио». Как минимум, он должен самостоятельно с помощью работы двигателя и винта кататься по полю. Лучше бы взлетел, но насчет взлета я пока не гарантировал.

Как сообщил Геннадий Панев, съемки планировались в июле-августе на аэродроме «Сиворицы». Еще могут быть изменения.

Следующая заявка на участие в съемках фильма о знаменитой Нижегородской ярмарке – крупнейшей ярмарке Российской империи. Его планируют снимать в октябре. Создатели фильма хотят, чтобы самолет «Блерио» присутствовал в качестве экспоната ярмарки. Это будет уже третьим случаем, когда авиационная техника гатчинского музея появится в кино.

Первый фильм, где самолет «Ньюпор-17» из Гатчинского музея авиации снимали в Кронштадте и на Васильевском острове, создавала команда Тимура Бекмамбетова.

- Рассказывать подробности мы не имеем права, но это будет очень интересный, полуфантастический приключенческий фильм, события которого происходят в 1939 году, - пояснил Геннадий Панев. - Надеемся, что киношники выполнят свое обещание, и в титрах будет благодарность Гатчинскому музею истории военной авиации.

Татьяна Можаева