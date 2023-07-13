101-е китайское предупреждение

В соответствии с законодательством, с 1 июля 2021 года такие крупные организации, как «Транс-Балт», обязаны обеспечить возможность оплаты своих услуг путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов – по выбору потребителя. Т.е. все маршрутки должны быть оснащены банковскими терминалами – на случай, если пассажир захочет оплатить проезд картой. В нарушение законодательства, в автобусах ООО «Транс-Балт» терминалов нет.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области направило иск в Гатчинский городской суд в отношении перевозчика. Гатчинский городской суд исковые требования удовлетворил и вынес решение об обязании компании «Транс-Балт» обеспечить возможность оплаты с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт. «Транс-Балт» это решение обжаловал, но Ленинградский областной суд в апелляционной жалобе отказал и решение Гатчинского суда оставил без изменений.

Однако воз и ныне там. Пока длились судебные разбирательства, апелляция, перевозчик выиграл время и работал по старинке – валидаторы в автобусах так и не появились. В этом убедились сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому району.

- В связи с тем, что жалобы на перевозчика продолжают поступать, наши специалисты провели выездное обследование автобусов компании «Транс-Балт» № 18, № 18А и № 100, а также компании «Вест-Сервис» – автобус № 431 Гатчина – Санкт-Петербург, на который тоже были нарекания, – пояснил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Гатчинском районе Николай Васев. – 3 июля в Гатчине, на проспекте 25 Октября сотрудники Роспотребнадзора заходили в автобусы под видом обычных пассажиров, не представляясь – проверка проводилась без взаимодействия с юридическим лицом, инкогнито (это один из вариантов проверки). Интересовались у водителей, как можно оплатить проезд. Выяснилось, что в 431-м доступны любые формы оплаты: наличными, банковскими картами, методом бесконтактной оплаты с помощью смартфона. В автобусах «Транс-Балт» сообщения Гатчина – Санкт-Петербург по-прежнему нет терминалов, банковские карты не принимают. Единственная альтернатива наличным – онлайн-перевод.

…Роспотребнадзор вынесет ООО «Транс-Балт» еще одно предостережение: судебное решение не исполняется, валидаторы в маршрутках не появились, пассажиры продолжают жаловаться. Если после всех предостережений и судебных процедур ситуация не изменится, будет возбуждено исполнительное производство – компании придется принудительно исполнять решение суда «под руководством» судебных приставов.

Екатерина Дзюба