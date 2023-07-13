Ледовая арена: проект обрёл очертания

По плану, крытая ледовая арена появится на Аэродроме рядом с поликлиникой, на участке между улицами Слепнева и Кныша. Это будет двухэтажное здание неправильной формы общей площадью почти 5 тысяч кв. м. Внутри – большой каток с трибунами, спортзал, раздевалки, душевые и прочее. Перед зданием – удобная вместительная парковка.

Планируется, что в новом физкультурно-оздоровительном комплексе разместятся секции хоккея и конькобежного спорта, впервые в Гатчине откроется секция фигурного катания. Спортсмены и любители получат возможность кататься на коньках круглый год: крытая ледовая арена станет не только местом проведения тренировок и соревнований по ледовым видам спорта, но и центром молодежного и семейного досуга.

Большой крытый каток в Гатчине ждут давно. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на данный момент не превышает 40%, и до сих пор в Гатчине существовали только открытые хоккейные площадки – «коробки», рассчитанные исключительно на зиму и целиком зависящие от погодных условий. Между тем, на протяжении последних 15 лет в Гатчинском районе активно развивается детский и взрослый хоккей, проводятся первенства и районные чемпионаты среди команд городских и сельских поселений. Гатчинские хоккеисты успешно участвуют в турнирах всероссийского масштаба. И у секции конькобежного спорта – давняя славная история.

…Как рассказал администратор проекта – начальник управления строительства Гатчинского района Игорь Ермолаев, в муниципальном бюджете на строительство крытой ледовой арены заложено порядка 396 млн рублей:

- Проектно-сметная документация прошла экспертизу. Сейчас составляется техническое задание для конкурсной процедуры. Ориентировочно, конкурс планируем провести до конца июля: будет выбран подрядчик, который займется строительством ледовой арены. Реализация проекта рассчитана на три года – с 2023 по 2025. Вероятно, с учетом постоянного роста цен, в ходе строительства потребуются корректировки: могут измениться сроки и стоимость объекта.

Проект реализуется по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском районе» и способствует достижению плановых значений государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Ленинградской области». С появлением в Гатчине крытой ледовой арены уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями приблизится к 50%. Для гатчинцев это означает, что спортивная жизнь в городе получит новый импульс.

Екатерина Дзюба