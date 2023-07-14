Задача – вдохнуть жизнь в Центр реставрации

Напомним, что торжественное открытие реставрационного центра в Рождествено – с участием зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой и министра культуры Ольги Любимовой – состоялось в феврале этого года. Предполагалось, что в здании площадью 10 тысяч кв. метров, с тремя этажами реставрационных мастерских, лабораторий и хранилищ, с новейшей аппаратурой и техникой будут работать полторы сотни реставраторов. По всеобщему признанию, центр не имеет аналогов, причем не только в России.

На недавней встрече в Кремле министр культуры Ольга Любимова пригласила Владимира Путина посетить новый реставрационный центр в Рождествено, заверив, что сотрудники центра визита президента очень ждут. Путин назвал предложение интересным.

12 июля во время рабочей поездки в Гатчинский район губернатор Ленинградской области побывал в Центре реставрации в Рождествено и составил собственное мнение о его работе.

- На сегодняшний день это лучший реставрационный центр в России по базовому оснащению. Другое дело, что я сейчас дал ряд поручений с жесткими контрольными сроками, потому что этот центр должен жить. Нам его передали в начале года, полгода прошло – центр не ожил, как должно. Да, часть мастерских работает, но возможности центра гораздо шире. Мы должны, во-первых, наполнить его нашими музейными экспонатами. У нас десятки, а вместе с муниципальными и сотни музеев, где в запасниках хранится много интересных предметов. Почему не привезти их сюда, чтобы они не пылились в запасниках, а были расставлены на стеллажах, развешаны на стенах, украшали холл и коридоры центра? Надо заполнить хранилище предметами, которые хранятся в наших музеях, но не везде такие шикарные условия, как здесь. Пусть с ними знакомятся гости и жители Рождествено и окрестностей.

Почему не сдать в аренду на короткий период часть мастерских, пока мы только принимаем реставраторов на работу? Чтобы здесь работали либо частные реставраторы, либо мастера Эрмитажа или Русского музея? У нас очень много планов по реставрации, центр должен работать на Ленинградскую область, но его объемы в несколько раз превышают масштабы области! Это центр действительно мирового уровня, который не стыдно показать любому гостю, из любой страны мира. Задача на ближайшие два-три месяца – вдохнуть в него жизнь, – заключил губернатор.

По итогам визита губернатора в центре отметили, что хранилища и мастерские уже приняли 17 тысяч экспонатов из областных музеев — это живопись, архитектурный декор, прикладное искусство, иконы и другое. Постепенно налаживается работа центра по всем направлениям, а визиты руководства региона помогают не только находить решения для текущих проблем, но и определять путь развития.

Екатерина Дзюба