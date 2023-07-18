Гатчинские католики отметили престольный праздник

Образ Пресвятой Девы Марии – Богоматери Кармельской или пресвятой Девы Марии с горы Кармил, покровительницы кармелитов – возник после явления Богоматери 16 июля 1251 года святому Симону Стоку, генеральному приору ордена. В этот день литургический праздник отмечается во всей Римско-католической церкви.

…Первые кармелиты были бывшими рыцарями-крестоносцами, которые стали отшельниками и создали общину на горе Кармил на Святой Земле в конце XII – середине XIII века. В центре своего скита они построили часовню в честь Девы Марии.

Месса в память о явлении Богоматери Кармельской впервые была отслужена в Англии во второй половине XIV в. В Римско-католической церкви почитаются чудотворными несколько картин и статуй с изображением образа. В честь образа также построено множество монастырей и церквей. В России церковь Девы Марии Кармельской находится в Гатчине.

В Гатчинском приходе Божией Матери Кармельской 16 июля на святой мессе предстоял вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, которому сослужил настоятель прихода отец Ежи Глински. Помимо прихожан в богослужении приняли участие гости из приходов Санкт-Петербурга.

Благодаря аудио- и видеотрансляции, организованной «Радио Мария», к богослужению присоединились верующие из других городов. В конце святой мессы было совершено поклонение пресвятым дарам и крестный ход со святыми дарами вокруг храма.

После этого был небольшой концерт, подготовленный «Музыкальным-концертным обществом имени императрицы Александры Федоровны», а завершилось празднование фуршетом и дружеским общением у стен храма.