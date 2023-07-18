Утверждена стратегия развития органического производства до 2030 года

Согласно тексту Стратегии в перспективе до 2030 года основными целями выделены:

1. Объем производства конечной органической продукции для внутреннего рынка - 114,5 млрд. рублей, или 1040 рублей на человека в год.

2. Объем потребления органической продукции – 149,8 млрд. рублей в 2030 г.

3. Экспорт органической продукции – 27,8 млрд. рублей

4. Площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия – 4292 тыс. га

Разработка Стратегии велась с 2021 года. За это время проект Стратегии несколько раз дорабатывался с учетом текущей обстановки в России и в мире. В итоге окончательный вариант Стратегии был утвержден и подписан Председателем Правительства Российской Федерации.

«Утверждение Стратегии придаст дополнительный импульс развитию рынка органической продукции, сравнимый по значимости с принятием специального Федерального закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ "Об органической продукции". Количество органических производителей в Российской Федерации сегодня растет быстрее чем во всем мире. Рассчитываем, что с принятием Стратегии положительная динамика роста интенсифицируется» – заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

С 1 января 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 г № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом установлено, что подтверждение соответствия органическому производству осуществляется в форме добровольной сертификации в аккредитованном органе по действующим в РФ стандартам. Производители органической продукции после подтверждения соответствия имеют право разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции маркировку на упаковке (белый лист на зеленом фоне).

Однако это не единственное из условий, по которому можно понять органический продукт или нет. Производитель органической продукции после прохождения сертификации сразу попадает в единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. Данный реестр имеет информацию обо всех производителях органической продукции и списке сертифицированных продуктов.

Помимо этого, производитель имеет право наносить на упаковке специальный Qr-код, на который можно направить телефон и проверить каждого производителя в реестре и информацию о нем.

Где же найти органическую продукцию?

Так как большинство производителей относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, то, как правило, они не попадают в крупные федеральные сети. Такую продукцию чаще всего можно найти либо на сайте сертифицированных производителей, или на специализированных магазинах «у дома». Крупных игроков рынка можно найти в различных торговых сетях и маркетплейсах. Крупные федеральные сети уже активно выделяют «зеленые» полки. Информацию обо всех производителях можно посмотреть в органическом Атласе России. Ленинградскую область там представляет органическая фирма «Веси», которая находится в Гатчинском районе.