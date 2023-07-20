Живая «Энциклопедия текстиля» Людмилы Ковалёвой

Каждая выставка с предметами из коллекции собирателя Людмилы Ковалёвой, в прошлом сотрудника лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа, становится настоящим событием для гатчинцев. И каждый раз это новое удивление и повод уловить дух самых разных эпох. Такая возможность даётся через созерцание, казалось бы, обычных предметов, каждый из которых сохранил в себе частичку создавшего его мастера или рукодельницы.

По словам Людмилы Евгеньевны, главная тема её собирательства — старинный текстиль. Люди, желающие создавать что-то своё, существовали во все времена. Женщины традиционно тяготели к рукоделию и всегда находили время для осуществления своих творческих фантазий.

Изысканные кружева и изящная вышивка, к сожалению, давно уже ушли в прошлое. Но чем дальше мы от них становимся, тем больше они привлекают наш взгляд. Ведь это возможность не просто погрузиться в ушедшую эпоху. Это еще и повод остановиться, почувствовав бег времени, присмотреться к ювелирно выполненным стежкам, насладиться ощущением неспешности и созерцательности той, которая делала их, низко склонившись над шитьём.

Работы мастериц прошлого продолжают привлекать ценителей декоративно-прикладного искусства, питают фантазии мастеров современного искусства текстиля, вдохновляют при создании новых коллекций, помогают в колористических решениях.

Основной акцент новой выставки Людмила Ковалева решила сделать именно на технике исполнения декоративного текстиля. Помимо старинных изделий на выставке также можно увидеть образцы винтажного и современного рукоделия, интересные своей техникой исполнения.

Выставка в Покровском центре напоминает об огромном разнообразии техник художественного текстиля. Среди них - ткачество и вышивка, кружевоплетение и макраме, фриволите и бисероплетение, батик, лоскутное шитье, валяние из шерсти, авторская кукла и многое другое.

Внимательный зритель встретит здесь не только традиционные изделия отечественных мастериц. Также на выставке представлены образцы ирландских кружев, японского искусства вышивки (сашики), тканые коврики из Туниса, изделия традиционной вышивки из Индии, Таджикистана, Азербайджана.

Те, кто хочет услышать подробный и очень увлекательный рассказ о выставке «Энциклопедия текстиля» из уст самого автора экспозиции, могут прийти на встречу с Людмилой Ковалёвой. Она состоится в воскресенье 23 июля, в 14 часов.

Выставка «Энциклопедия текстиля» продлится до 30 июля. Адрес галереи: Гатчина, ул. Красная, д. 1Б.

Юлия Лысанюк