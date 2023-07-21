Чем привлекают посетителей Гатчинский дворец и парк

Директор государственного музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов на встрече с журналистами отметил увеличение числа посетителей дворца и парка в прошлом году и намечающийся существенный прирост на середину текущего туристического сезона.

- За первые два квартала 2023 года Гатчинский дворец посетили 115 тысяч человек, Приоратский дворец – 18,6 тысяч человек. Число посетителей Гатчинского дворца выросло на 30% по сравнению с 2022 годом. Это серьезный показатель. Очень хороший прирост посетителей и по Дворцовому парку. Общее количество посещений Дворцового парка по билетам и абонементам всех категорий за май-июнь 2023 года составило около 186 тысяч человек. Такого наплыва туристов мы даже не ожидали, - заметил Василий Панкратов.

С конца апреля абонемент с неограниченным количеством бесплатных посещений приобрели около 35 тысяч человек - местные жители и владельцы недвижимости в Гатчине. Это примерно треть гатчинцев. Также Василий Панкратов отметил, что жители Гатчины, посещающие парк по абонементам, гуляют в парке не чаще, чем приезжие туристы, покупающие билеты. Соотношение платных и бесплатных посетителей составляет примерно 50 на 50.

Недавно на Белом озере Дворцового парка произошла смена лебедей. Знаменитый лебедь Гоша переехал в Охта-парк, где, как отметил Василий Панкратов, для него создали все условия. Напомним, что в начале лета лебедь во второй раз «овдовел»: его возлюбленная Айседора погибла, и Гошу отправили на новое место жительства. А в Дворцовом парке справили новоселье две новые пары лебедей из небольшого питомника, который расположен в подмосковном Чехове. По итогам народного голосования, которое организовали сотрудники дворца-музея в социальной сети ВКонтакте, одну пару назвали Амур и Психея, вторую - Кай и Герда.

- В царские времена здесь было несколько пар лебедей, пять-семь, мы хотели, чтобы это количество и было. Мы надеялись на то, что первая пара принесет потомство. К сожалению, минуло уже почти пять лет, никакого продолжения потомства мы не видим. Сейчас мы взяли две новые пары лебедей и надеемся, что все-таки наши мечты по увеличению численности лебедей в парке осуществятся, - поделился директор музея-заповедника.

Журналистов интересовало, почему Гоше не стали искать третью жену, а отправили в Охта-парк.

- У Георгия очень скверный характер, даже если не считать последний прискорбный случай. Не могу сказать, что случилось с первой «супругой», но боюсь - тоже могла погибнуть не без его вины, но мы тогда не проводили экспертизу, так что это просто домыслы, - отметил Василий Панкратов.

Рассказывая о музейной работе, Василий Панкратов пригласил всех на выставку «Октябрь 1917-го. Место силы – Гатчина». Она проходит в залах Центрального корпуса Гатчинского дворца. Это совместный проект музея-заповедника «Гатчина» и Музея политической истории России. Как известно, Гатчинский дворец сыграл большую роль в драматических событиях, связанных с именами Керенского, Краснова, Савинкова, Дыбенко, Зубова. И вокруг этих событий и имен в интерактивной форме разворачивается увлекательная экспозиция, которая уже привлекла внимание посетителей.

- С начала июля у нас в день проходит 2,5 тысячи посетителей – это очень серьезная цифра для дворца. Тяжело и для экскурсоводов, и для помещений. Нам нужно срочно открывать новые пространства, - отмечает Василий Панкратов.

В музее-заповеднике продолжаются реставрационные работы. Отдел капитального ремонта и реставрации ведет работы по 117 контрактам на общую сумму более 276, 3 млн рублей. В самом дворце они идут в разных частях комплекса – обновляются фасады, оконные и дверные заполнения, галереи, павильоны... Совсем недавно была открыта Дворцовая церковь с иконостасом, практически завершена работа в Греческой галерее, идет научная реставрация личных комнат Александра III и личных комнат Павла I.

– Журналисты часто задают мне вопрос, с чего начинался дворец как музей, - говорит Василий Панкратов. - Отшучиваюсь, но в любой шутке только доля шутки. Музей начался с того, что Николай I, приехав в Гатчину, захотел посмотреть комнаты своего отца. Зашел и увидел: все стоит на своих местах. Тогда он приказал закрыть на ключ и оставить все как было «при папа». Вот это и есть начало Гатчинского дворца как музея. И от этого события можно отсчитывать дату музеефикации дворца.

Очень большое реставрационное движение идет по всему парку. Завершена реставрация Чесменского обелиска, который уже стоит во всей красе. Идет реставрация Большого каменного моста, Горбатого моста, павильона Орла, павильона Птичник. Продолжается третий этап реставрации террасы Белого озера с пристанью и скульптурой.

Василий Панкратов отметил высокий уровень проведения культурно-массовых мероприятий в парке. Особо выделил музыкальные выходные, где звучали рок-музыка и джаз. А вот «Ночь музыки» в этом году опять не состоится из-за чисто технических соображений: не найти нужные понтоны для сцены на воде.

Очередным знаковым событием в культурной жизни станет традиционный праздник «Ночь Света», запланированный в музее-заповеднике «Гатчина» на 17-19 августа.

- Ждем посетителей во дворце и в парке и надеемся, что их будет не меньше, чем в первой половине туристического сезона, - пригласил Василий Панкратов.

Татьяна Можаева

Фото автора и Ольги Фирсовой, Анастасии Новожиловой, Арины Чеплекиной