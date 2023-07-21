Клуб «ЯРС»: 5 лет победных боёв

За пять лет количество занимающихся увеличилось в два раза и приблизилось к полутора сотням. К Денису Абрамову приходят заниматься мальчишки и девчонки из окрестных школ, из разных микрорайонов города, приводят за собой братьев, сестер и одноклассников.

…Выходец из Гатчинского центра спортивных единоборств, Денис Абрамов начинал тренироваться под руководством Константина Ермоленко, параллельно занимался у Александра Кукушкина в «Журавушке», ездил на тренировки в Петербург к разным мастерам, на семинары. Получив высшее инженерное образование, прошел переквалификацию на тренерском факультете Университета им. Лесгафта. Тренировать детей в Гатчине начал в Центре спортивных единоборств на ул. 7-й Армии, и пять лет назад открыл собственный клуб «ЯРС» на ул. Филиппова, 4.

Клуб хорошо оборудован: есть большой спортзал с борцовским ковром, с турниками и боксерским мешком, раздевалки, душевые, тренерская. Стены в коридоре увешаны фотографиями бойцов – на соревнованиях, в поездках, на тренировках. Доска почета с трудом вмещает портреты чемпионов: на фотографиях – ребята от мала до велика, увешанные медалями. Все регалии получены членами клуба «ЯРС» в упорной борьбе на татами.

- Денис Юрьевич, почему «ЯРС»? Это аббревиатура?

- Можно и так сказать. Но ее происхождение шло от обратного: сначала как-то исторически сложилось название – «Ярс», а потом пришла расшифровка: «Я расту спортсменом».

- Какими единоборствами занимаются в клубе?

- Смешанными. Младшие дети у нас, в основном, выступают в рукопашном бое. Старшие – те, кто получил определенную базу, начинают пробовать себя в других видах смешанных единоборств: это панкратион, боевое самбо, ММА. Сейчас периодически пробуем участвовать в турнирах по кикбоксингу. Рукопашный бой хоть и смешанный вид, но с доминирующей ударной техникой. Соответственно, мы можем выступать во многих видах единоборств.

- Что такое панкратион?

- Это раздел спортивной борьбы, нечто среднее между рукопашным боем и ММА. Корни уходят в античность – панкратион был представлен на первых Олимпийских играх, хотя, скорее всего, с другими правилами. Мы стараемся стабильно выступать в этом виде спорта. Хотя основное направление у нас – более «русский» вид единоборств: рукопашный бой. Там самая высокая конкуренция среди детей. Правила вполне адаптированные, это динамичный вид спорта, достаточно унифицированный, прикладной, но при этом с минимальным травматизмом.

Несмотря на то, что тренировки проходят в группе, я стараюсь сохранять индивидуальный подход, чтобы программа тренировок соответствовала внутреннему настрою и способностям ребенка. Кому больше нравится бороться, тот, например, делает упор на панкратион. Если ребенок предпочитает ударную технику, параллельно с рукопашным боем можем направить его на кикбоксинг.

- С какого возраста принимают в клуб «ЯРС»?

- С четырех лет. Официально верхней границы у нас нет, но, конечно, в разумных пределах. Самому старшему занимающемуся у нас 35 лет. Несмотря на то, что меня многие знают как детского тренера, я приглашаю в клуб и взрослых – старше 18 лет.

На данный момент в расписании у нас пять групп: 4-5 лет, 6-8 лет, 7-10 лет – смешанная группа новичков старшего возраста и младших, но опытных ребят, 10-14 лет – это, в основном, выступающие ребята, и 14-15 лет и старше.

- Кто, кроме вас, тренирует в клубе?

- Опытный детский тренер, мастер спорта по дзюдо Ульяна Пасынкова ведет подготовительную группу детей 4-5 лет, направленную, по большей части, на социализацию детей в спортивной деятельности. Программа занятий включает приучение к дисциплине, общую физическую подготовку, набор простых упражнений. Когда эти ребята подрастают, они переходят ко мне.

Если в середине либо в конце сезона приходит новичок, он тренируется в основной группе, но наши опытные ребята проводят для него дополнительные тренировки – можно сказать, натаскивают по базе.

- Много среди ваших бойцов девочек?

- Примерно 10%. Не все из них выступают на соревнованиях, однако есть и победительницы всероссийского уровня.

- В каких соревнованиях клуб принимает участие?

- По рукопашному бою мы выступаем стабильно на всех турнирах, которые проводятся в нашем регионе. Соревнования в Петербурге, да и всероссийские первенства тоже стараемся не пропускать. В последнее время на турниры федерального уровня у нас отбирается команда из десяти человек и больше.

- И как – успешно?

- Из выступающих ребят старше 12 лет у нас каждый второй – либо победитель, либо призер первенств Ленинградской области, большинство воспитанников призеры и победители Северо-Западного федерального округа. Также в нашем клубе тренируются победители Первенства России и призеры всероссийских чемпионатов, воспитанные мной с нуля (в Первенстве участвуют спортсмены до 18 лет, в чемпионате – старше 18). Участвуем и в международных соревнованиях, но, к сожалению, многие интересные турниры за рубежом мы вынуждены пропускать из-за отсутствия финансов. Например, в Кыргызстане недавно прошли престижные соревнования по рукопашному бою без нашего участия. И подобные турниры проходят часто в странах СНГ…

Очень сильная команда у нас 16-17-летних. Они в большинстве своем призеры и победители всероссийских турниров. Это уровень! Есть кандидаты в мастера спорта. Только в этом году, например, трое стали кандидатами в мастера по панкратиону, двое – по рукопашному бою. Одна из воспитанниц, которую я тренировал с пяти лет, выполнила норматив мастера спорта. Собственно, подавляющее большинство наших спортсменов – это ребята, которые пришли ко мне совсем маленькими и начинали тренироваться еще в центре на 7-й Армии. Некоторые из них, повзрослев, собираются заняться тренерской работой.

С этого года мы проводим внутриклубный рейтинг сильнейших спортсменов (не лучших: лучшие – все!). По итогам сезона у троих ребят набралось одинаковое количество баллов: Давид Каргинов, 2009 года рождения, Александр Окунев и Владислав Горбунов, 2007 года рождения.

Но это далеко не все наши лидеры, просто не все смогли участвовать в турнирах. Перспективных ребят очень много.

- Вы получаете какую-нибудь государственную, спонсорскую поддержку?

- Все поездки детей – за счет родителей. Но нам постоянно помогает гатчинский спорткомитет в лице председателя Сергея Пименова и его заместителей. Когда к концу года родительские финансовые резервы начинают иссякать, я обращаюсь к спонсорам – частным лицам и организациям, и нам оказывают помощь в поездках на учебно-тренировочные сборы. Обычно мы их проводим на юге, у моря, на базе летних детских лагерей с соответствующей инфраструктурой: необходимо, чтобы там были все условия для отдыха детей и тренировок. Последние два года мы ездили в Анапу, до этого – в Крым.

- В Гатчине на «пленэр» выходите?

- Как только погода начинает позволять, мы меняем структуру занятий и делаем упор на общефизическую подготовку: полтренировки ребята бегают в Орловой роще.

У нас постоянно проходят и другие мероприятия. Несколько раз на базе клуба мы проводили обучающие занятия по оказанию первой доврачебной помощи: как действовать при переломах, как остановить кровь и т.п.

Прошлым летом сплавлялись по Оредежу – проделали большой путь, порядка 20 км, на каяках. Недавно ездили с ребятами постарше в стрелковый клуб, стреляли там из разного оружия – всем очень понравилось.

Но это все в межсезонье. Во время учебного года время выделить очень сложно: всю неделю мы усиленно тренируемся, а в выходные – на соревнования. У нас проходит минимум два старта в месяц. Однако есть события, которые мы никогда не пропускаем. Несколько лет подряд мы всей командой ходили в «Бессмертном полку» с портретами своих героев. В этом году шествия не было, и мы просто возложили цветы к памятнику воинам-освободителям на площади Победы в Гатчине.

- Вы продолжаете совершенствовать собственное мастерство?

- Исключительно как тренер. Карьеру спортсмена я в свое время променял на преподавательскую деятельность. Сейчас стараюсь постоянно посещать семинары и мастер-классы: занимаюсь сам, но смотрю на процесс через призму тренерской работы. Хотя бы раза два в год приглашаю к нам в зал известных спортсменов: профессионалов либо любителей, достигших больших высот. Иногда мы с ребятами выезжаем на такие встречи.

В приоритете у меня – воспитание юных бойцов и развитие клуба. В ближайшее время мы планируем «обзавестись» новыми видами единоборств. Сейчас активно ведем поиск тренерского состава: в расписании высвободилось время, которое можно задействовать. Ждем у нас в клубе и детей, и взрослых – всех желающих, кому состояние здоровья позволяет заниматься единоборствами.

Беседовала Екатерина Дзюба