Проверка школ к новому учебному году

Школа-новостройка получила имя. Новое муниципальное учреждение будет называться «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 12 «Центр образования». На время строительства директором школы работает Михаил Сергеевич Иванов. С 1 августа к своим обязанностям приступят заместитель по административно-хозяйственной части и заместитель по учебно-воспитательной работе.

Открытие школы запланировано на начало 2024 года. Уже с января, со II полугодия, здесь будут учиться начальные классы. С 1 сентября 2024 года обучение начнут классы всех параллелей.

- Готовность объекта - не менее 80 %. Мы довольны – темп у строителей нормальный. В январе 2024 года начнется образовательный процесс, - подтвердил Михаил Сергеевич.

После того как строители передадут школу, начнется ее комплектация. Школу возглавит другой директор. По сути, он уже входит в курс дела и подбирает кадры. В настоящее время разрабатывается штатное расписание учреждения. Исходя из численности детей, это порядка 70 человек.

- Приоритетная задача – укомплектовать школу учителями, - отметила Людмила Нещадим. - Сюда должны прийти люди, которые способны организовать учебный процесс в современном формате.

Школу возводит строительная компания АО «Ленстройтрест», которая выступает застройщиком проекта комплексного освоения территории в микрорайоне «IQ» г. Гатчины. Четырехэтажное здание будет оснащено в соответствии со всеми современными требованиями. Проектом школы предполагается наличие библиотеки с читальным залом на 30 мест и медиатекой на 15 мест, большого и малого спортивных залов, актового зала на 610 посадочных мест, а также медицинского блока и столовой на 275 посадочных мест. Предусмотрено два автономных входа - отдельно для начальной школы и остальных обучающихся.

На пришкольной территории будут построены и оснащены спортивные площадки, установлены турники, тренажеры, современный стадион с футбольным полем с искусственным покрытием для игры по упрощенным правилам, с беговыми дорожками и ямой для прыжков в длину. На территории выделено место для школьного огорода.

Всего в школе планируется оборудовать и использовать 63 класса, предметных кабинета, включая 12 кабинетов для обучающихся начальной школы, четыре кабинета технологии, шесть лингафонных кабинетов, шесть кабинетов информатики и ВТ (в т.ч. для начальных классов), кабинеты физики, химии, биологии.

Концепцией школы предусматривается углубленное изучение отдельных предметов на уровнях основного и среднего общего образования, акцент на профильное обучение в старшей школе предметов и курсов естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.

- Впечатление самое позитивное, - подвела итоги визита Людмила Нещадим. - Мы все ждем завершения строительства школы и начала образовательного процесса. Застройщик выполняет свои обязательства в соответствии с графиком. Мы очень надеемся, что в осенний период школа будет сдана как строительный объект. А дальше уже наша ответственность – к январю подготовить школу к началу образовательного процесса. Сюда должны прийти 825 ребятишек. Напомню, что первоначально проект был на 600 мест. В процессе реализации мы увеличили количество мест еще на 225. Очень интересное архитектурно-планировочное решение и дизайнерские решения по световому оформлению внутренних помещений школы. Здесь будет самое современное оборудование и, конечно, мы ждем сюда учителей. Форма должна соответствовать содержанию. Мы намерены организовать образовательный процесс на самом высоком уровне, чтобы дети приходили сюда с огромным удовольствием и находили возможность реализовать себя, понять, что им интересно в самом образовательном процессе и в перспективе. Этот объект очень важен для Гатчины!

Людмила Нещадим также отметила, что строительство школы финансируется с участием федерального, областного и местного бюджетов. На закупку оборудования средства предусмотрены и областным бюджетом, и муниципальным.

- Мы уже практически завершили подготовку закупочных процедур, чтобы мебелью и оборудованием школа была укомплектована своевременно, - сообщила Людмила Нещадим.

Резким контрастом со школой-новостройкой выглядела школа в Больших Колпанах. Рядом с новой современной спортивной площадкой, которую продемонстрировал руководству района и комитета образования подрядчик, печально стоит абсолютно депрессивное здание школы.

Исполняющая обязанности директора школы Галина Ибадова провела экскурсию по территории школы и внутренним помещениям. В настоящее время в школе ведутся работы по ремонту пищеблока, срок их окончания по контракту - 15 августа. Завершен и принят ремонт потолка в учебном кабинете. В рамках программы «Современное образование Ленинградской области» заключен контракт на выполнение капитального ремонта спортивной площадки. Работы выполнена раньше запланированного срока. Но для Большеколпанской школы – это капля в море. Большеколпанская школа была построена в 1966 году. В 1990 году появилась пристройка к ней. Сейчас в школе обучается чуть более 450 человек.

Комментируя результаты проверки, Людмила Нещадим отметила, что по ее итогам будет сформирован отдельный план ремонтных работ.

- В моем представлении, школа, у которой есть проект «Точка роста», новая спортивная площадка, должна выглядеть полностью современной. Мы должны довести до логического завершения весь учебный комплекс, создать комфортные условия и для детей, и для учителей. Только тогда вся инфраструктура школы будет соответствовать нынешним вызовам, с точки зрения образовательной среды. Здесь есть над чем работать, и план по этой школе должен быть масштабным, требуется капитальный ремонт! И, конечно, здесь очень многое зависит от мотивации руководителя школы и педагогического коллектива, родительского сообщества и детей. Есть вопросы, связанные с финансированием. И есть вопросы личностного отношения к учреждению и желания навести порядок и поддерживать его. При формировании бюджета на очередные три года по Большеколпанской школе будет отдельный разговор, как и по ряду других учебных заведений Гатчинского района, - подытожила Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева