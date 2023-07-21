В Гатчине прошло награждение к Дню торговли

В четвертую субботу июля День работников торговли отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, но и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазин и ожидают встретить достойное обслуживание и широкий ассортимент.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил справедливые слова Маяковского о том, что «торговля – двигатель прогресса», и отметил богатую торговую историю Гатчинской земли, которая уходит в века:

«Исторически сложилось так, что Гатчина находилась на сухопутном торговом пути «из варяг – в греки», и здесь волею судьбы должна была развиваться торговля. Большой торговый дом в Рождествено (ныне дом Набокова) открыл еще сын Петра I – царевич Алексей, и, пока Санкт-Петербург только строился, торговля в Рождествено развивалась быстрыми темпами.

Император Павел I, дав Гатчине статус города, привлек сюда торговлю, как сказали бы сейчас, щедрыми инвестициями, и Гатчина стала одним из передовых торговых городов. В 1840 году в Гатчине на 5000 жителей приходилось два крупных трактира, три харчевни, восемь винных погребов и 63 больших магазина. В центре города располагалась торговая площадь с Гостиным двором на 40 торговых мест. Еще в царские времена в Гатчине появился первый военный магазин (в СССР – Военторг)… Это история, которой надо гордиться. А по нынешним временам мы гордимся вами – представителями гатчинской торговли. Мы были и остаемся богатым на таланты народом: можем сделать, показать, преподнести и продать».

Виталий Филоненко заверил гатчинских предпринимателей и работников торговли в неизменной поддержке со стороны депутатского корпуса и администрации.

Заместитель главы администрации Гатчинского района по экономике Галина Никифорова поблагодарила предпринимателей «…за стойкость, умение быть гибкими, подстраиваться под экономические изменения» и пожелала благополучия, коммерческого успеха, творческих инициатив, стабильности и уверенности в завтрашнем дне:

- Турбулентность в экономической сфере продолжает испытывать вас на прочность, но, несмотря на все преграды, Гатчинский район традиционно занимает лидирующие позиции с точки зрения экономических показателей, розничной торговли, количества торговых объектов. Объем розничной торговли только за первый квартал составил 8 млрд рублей, количество торговых объектов и предприятий растет. В районе успешно работают 2000 торговых организаций, порядка 300 предприятий общественного питания и около 600 – сферы обслуживания. Но торговля – это не только достижение высоких показателей. Для нас это, в первую очередь, люди: от вашей ответственной работы во многом зависит и качество жизни населения, – сказала Галина Юрьевна.

За добросовестный труд в сфере торговли, профессионализм и активную жизненную позицию предпринимателям и работникам торговли вручили заслуженные награды.

Благодарность главы Гатчинского муниципального района объявлена:

- представителю Дружногорского поселения – индивидуальному предпринимателю Юсуповой Елене Николаевне.

Почетной грамотой администрации Гатчинского муниципального района награждены:

- представитель Сусанинского поселения – индивидуальный предприниматель Гуляева Мария Александровна.

- представитель Елизаветинского поселения - директор ООО «Древо» Ткаченко Наталья Николаевна,

- представитель города Гатчины - индивидуальный предприниматель Горяная Алла Александровна, директор салона флористики и декора «Цветтана».

Благодарность администрации Гатчинского муниципального района объявлена:

- представителю Войсковицкого поселения – индивидуальному предпринимателю Осадчих Владимиру Борисовичу,

- представителю Кобринского поселения - индивидуальному предпринимателю Третьяковой Елене Николаевне,

- представителю Пудостьского поселения – главному бухгалтеру ООО «ТС «Альянс» Алексеевой Наталье Николаевне.

- представителю Сиверского поселения - индивидуальному предпринимателю Хмелевскому Антону Юрьевичу.

Благодарность главы города Гатчины получили сотрудники гатчинского магазина «Рабочий инструмент»: старший продавец Петровых Ирина Витальевна, экономист Оргусар Оксана Сергеевна, товаровед Миронова Алла Евгеньевна, администратор Савкина Ольга Владимировна, заместитель директора Алахвердова Белла Антоновна, старший продавец Елисеева Ирина Ивановна и продавец-кассир Максимова Наталья Николаевна.

После торжественной части состоялся мастер-класс «Как достигать цели» от эксперта Натальи Берденниковой, а затем – деловая игра для предпринимателей и представителей сферы торговли.

Екатерина Дзюба