Дом Щербова откроют в 2024 году

На вопросы журналистов отвечал председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области Ольга Голубева.

Обсуждался туристический потенциал Ленинградской области: новые маршруты и достопримечательности. Как заметил Владимир Цой, при бурном развитии туристической отрасли в регионе есть еще точки роста, которые необходимо развивать.

Журналисты задавали вопросы по поводу реставрации и консервации объектов культурного наследия.

Отвечая на вопрос о ходе реставрации дома Щербова в Гатчине, Владимир Цой рассказал, что в этом году планируется завершить основные работы. Уже полностью подведены инженерные сети, фактически заканчиваются кровельные работы, идет внутренняя отделка помещений в доме художника. Также близится к завершению перекладка стен в хозяйственных пристройках: предстоит завершить их укрепление и перейти к отделке.

Территория усадьбы будет благоустроена и останется в исторических границах. Расширения площади не планируется. Обязательно будет восстановлено ограждение – знаменитая каменная кладка, фундамент которой сохранился.

- Надеемся, в следующем году откроем музей для посетителей. А в 2025-м разместим там постоянную экспозицию. Одновременно с открытием это сделать невозможно – нужен определенный период для адаптации здания после проведения ремонтных работ, – отметил Владимир Олегович.