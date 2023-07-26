Дом Щербова откроют в 2024 году
Очередное заседание губернаторского пресс-клуба было посвящено туризму и сохранению культурного наследия. Тема актуальная, поскольку туризм в Ленинградской области активно развивается, и такие жемчужины, как Старая Ладога, Гатчина, Выборг, Ивангородская и многие другие крепости привлекают туристов как из России, так и из-за рубежа. В прошлом году наш регион принял шесть миллионов туристов, что втрое больше числа жителей.
На вопросы журналистов отвечал председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области Ольга Голубева.
Обсуждался туристический потенциал Ленинградской области: новые маршруты и достопримечательности. Как заметил Владимир Цой, при бурном развитии туристической отрасли в регионе есть еще точки роста, которые необходимо развивать.
Журналисты задавали вопросы по поводу реставрации и консервации объектов культурного наследия.
Отвечая на вопрос о ходе реставрации дома Щербова в Гатчине, Владимир Цой рассказал, что в этом году планируется завершить основные работы. Уже полностью подведены инженерные сети, фактически заканчиваются кровельные работы, идет внутренняя отделка помещений в доме художника. Также близится к завершению перекладка стен в хозяйственных пристройках: предстоит завершить их укрепление и перейти к отделке.
Территория усадьбы будет благоустроена и останется в исторических границах. Расширения площади не планируется. Обязательно будет восстановлено ограждение – знаменитая каменная кладка, фундамент которой сохранился.
- Надеемся, в следующем году откроем музей для посетителей. А в 2025-м разместим там постоянную экспозицию. Одновременно с открытием это сделать невозможно – нужен определенный период для адаптации здания после проведения ремонтных работ, – отметил Владимир Олегович.