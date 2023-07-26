В День 96-летия Гатчинского района

Данная территория благоустроена по программе «Комфортная городская среда» и представляет собой зону тихого отдыха и место проведения культурно-массовых мероприятий.

В рамках празднования Дня Гатчинского района всех ждет физкультурная программа «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО проводит день открытых дверей для всех возрастных категорий: приглашаются граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, годные по состоянию здоровья, принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Площадка будет работать возле Вырицкого культурного центра с 15:30 до 18:00.

Здесь можно пройти испытания по следующим видам: наклон из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Если вы зарегистрированы на официальном сайте www.gto.ru и хотите, чтобы ваши результаты были занесены в личные кабинеты ГТО, в день участия необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность, медицинскую справку о допуске к занятиям физкультурой и спортом, согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего. Все участники получат сертификаты с результатами и сувенир.

Непосредственно открытие праздника в честь Дня Гатчинского района с театрализованной концертной программой «Мелодии гостеприимства» начнется в 16:00 на Московской улице, 55.

В концерте примет участие народный ансамбль Беларуси «Млечный путь» и музыкальная группа театра «На Литейном» «ТНЛ51», эстрадно-симфонический оркестр под управлением Николая Погорелова, коллективы и солисты Гатчинского района, группа Baltic BAND, танцевальный ансамбль SabotageCrew. Специальный гость программы – вокальная группа VIVA.

В 22 часа состоится праздничный фейерверк.

Екатерина Дзюба