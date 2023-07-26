В Гатчине готовятся к отопительному сезону

«Продолжаем подготовку к отопительному сезону во всех районах. Всего по этой программе в 2023 году в Ленинградской области идут работы на 9 956,7 п.м тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) и замена 52 единиц котельного оборудования. Завершены работы в столице Ленобласти — Гатчине: заменены теплосети в «Гатчинском дворике» и «Сквере Терентьева». В 2022 году здесь случилось несколько аварий, и на замену трубопровода выделили средства из местного и областного бюджетов по государственной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Общий объем финансирования этой программы из областного бюджета составляет более 450 млн рублей. Реализация повысит надежность теплоснабжения во время отопительного сезона. Сейчас в лидерах по проценту выполненных работ сейчас — Киришский и Приозерский районы, а также Сосновый Бор.





Фото Анастасии Новожиловой