«Забронировал» девушку

23 июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 26-летний мужчина, проживающий в Тосненском районе в поселке «Семейные ценности». На сайте в интернете он нашел объявление об оказании интимных услуг, позвонил по указанному телефону, но ни о чем договориться не удалось. А через некоторое время ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который стал угрожать и требовать оплатить бронь девушки. Потерпевший послушался и отправил несколькими переводами на карту вымогателю 183 тысячи рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.