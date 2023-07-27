В Ленобласти открылось отделение Всемирного Русского Народного Собора

«Мы собрались по важному поводу — открываем в Ленобласти региональное отделение Собора. Он играет значимую роль не только в России, но и во всем мире, укрепляет нравственную основу жизни и духовные ценности при поддержке Русской православной церкви. Символично, что в Ленобласти отделение создается в год 30-летия основания Собора. Это добрый знак. Выражаю огромную благодарность нашим епархиям за годы соработничества на благо Ленинградской области в воспитании истинных ценностей у ленинградцев — любви к семье, к родине, соблюдении заповедей. Для меня важно, что работа идет вместе с общественными организациями — молодежными, волонтерскими, экологическими. Это важно для консолидации нашего общества», — отметил в ходе выступления в музее истории религии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Встречу посетил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Среди сопредседателей регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора — Епископ Выборгский и Приозерский Владыка Игнатий, Епископ Гатчинский и Лужский Владыка Митрофан, Епископ Тихвинский и Лодейнопольский Владыка Мстислав, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Александр Дрозденко подчеркнул, что в Ленинградской области сложились добрые отношения и конструктивное взаимодействие с традиционными религиозными организациями. Вместе реализуются федеральные и региональные программы, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма и толерантности, на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. 2023 год ознаменован 10-летием создания епархий Русской Православной Церкви в Ленинградской области. 12 марта 2013 года решением Священного Синода путем выделения из состава Санкт-Петербургской епархии образованы Выборгская, Гатчинская и Тихвинская епархии.

Глава региона вручил иконы «Святая Троица» Епископу Выборгскому и Приозерскому Владыке Игнатию, Епископу Гатчинскому и Лужскому Владыке Митрофану, Епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому Владыке Мстиславу.

Он поблагодарил представителей религиозных организаций за поддержку во время проведения специальной военной операции. В епархиях Ленинградской области созданы штабы и рабочие группы по оказанию помощи беженцам. Епископами епархиальных управлений организованы сборы гуманитарной помощи на нужды пострадавших мирных жителей и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины. Военные священники епархий Ленинградской области проводят окормление военнослужащих (пастырское попечение о спасении, заключающееся в духовном наставничестве и молитве) в зоне СВО.

Международная общественная организация Всемирный Русский Народный Собор играет значимую роль в общественной жизни России, активно содействуя решению социальных, просветительских и гуманитарных проблем, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия, воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности. С 1 февраля 2009 года Главой Собора является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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