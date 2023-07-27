Завод «Буревестник» накануне 100-летия

- Завод готовится отметить 100-летие – это очень значимая дата. Прежде, чем говорить о прошлом и настоящем предприятия, хочется задать традиционный вопрос: в чем секрет долголетия?

- Завод живет и процветает, потому что находится в постоянном развитии. Разрабатываются перспективные планы, ежегодно осуществляется программа технического переоснащения, внедряются современные технологии, происходит освоение новых изделий. Политика работы завода с персоналом нацелена на создание наиболее благоприятных условий для привлечения, удержания на предприятии профессиональных кадров, повышение уровня профессиональных знаний и производственного опыта, что способствует увеличению объемов производства за счет роста производительности труда и улучшения качества выпускаемой продукции. В сентябре приступила к работе новая команда, которую возглавил генеральный директор Михаил Геннадьевич Голубов. Утвержден новый директор по развитию – Юрий Владиславович Зыков, коммерческий директор – Лавр Александрович Николаев, главный инженер - Олег Александрович Федоров. При этом многие опытные руководители продолжили работу, в их числе заместитель генерального директора по производству Евгений Васильевич Бородаченков, начальник управления по качеству - начальник ОТК Наталья Васильевна Гец.

На нашем заводе вообще много специалистов, которые работают с 1970-1990-х годов, есть трудовые династии. Представители трудового коллектива за годы деятельности завода неоднократно награждались различными государственными и ведомственными наградами, наградами органов государственной исполнительной власти региона различного уровня. Главной наградой и гордостью завода является орден Трудового Красного Знамени за заслуги в создании, испытании и освоении производства новой техники.

- Много ли сейчас заказов? Какие новые направления осваивает предприятие? Как расставлены приоритеты?

- У нас сформирован полный «портфель заказов» и на 2023 год, и на 2024 год. Наши основные заказчики – предприятия АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Это крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Мы контактируем практически со всеми верфями и имеем заказы, в том числе сопутствующие. То есть у нас есть заказчики, которые работают по кооперации с этими заводами.

На заводе активно развивается и гражданское направление. В начале года мы получили лицензию на работу с предприятиями атомной энергетики, которая позволяет поставлять продукцию на атомные электростанции. А уже в марте впервые в истории завода подписали договор на поставку затворов в Индию. Это наш первый опыт поставки продукции для атомной энергетики и, безусловно, это достижение для завода.

Что касается нефтегазового направления, мы продолжаем вести переговоры с ООО «Газпром МКС». Это компания специального назначения, созданная для реализации проекта по использованию мобильных компрессорных станций для сохранения газа при проведении ремонтных работ на магистральных газопроводах. Компания является заказчиком поставки комплектов технологической обвязки МКС с манифольдами, а ее основной подрядчик - Уральский завод гражданского авиастроения, который, в свою очередь, имеет договор на поставку манифольдов.

Наш завод уже имел опыт поставок для «Газпром МКС». На тот момент это был знаковый заказ. Сейчас мы продолжаем работу: ведем переговоры о поставках манифольдов по кооперации, через Уральский завод. Причем, полностью из отечественных комплектующих. Надеемся, договор будет подписан.

Также мы проходим сертификацию в Российском морском регистре судоходства электросварных фитингов и труб из полипропилена. Эта продукция используется в системах водоснабжения, охлаждения, дренажа на судах и кораблях ВМФ РФ.

- Какова сегодня доля гос-оборонзаказа?

- Гособоронзаказ для судостроения по-прежнему составляет львиную долю в нашем «портфеле заказов». С другой стороны, есть установка правительства и Минпромторга России - увеличивать пакет заказов гражданского направления до 30 процентов. Чтобы достичь этого показателя, мы стараемся развивать направления, которые относятся к гособоронзаказу, но по своей сути являются продукцией двойного назначения: могут использоваться в обычной жизни. Кроме того, более 45 лет завод выпускает изделия из пластмасс различного назначения, являясь одним из старейших отечественных производителей отрасли, и единственным в стране, производящим толстостенную продукцию, что делает ее прочной и долговечной. Вся продукция сертифицирована и изготавливается из российского сырья и суперконцентратов.

- Недавно вы участвовали в Международном военно-морском салоне «МВМС-2023», организатором которого выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Выставочная деятельность для предприятия очень значима?

- Мы стараемся принимать участие в таких мероприятиях ежегодно. В этом году мы делали акцент на фитинги для полипропиленовых труб, которые разработаны и производятся в соответствии с государственной программой импортозамещения. Мы готовы заменить зарубежные компании и показываем другим предприятиям, что можем обеспечить необходимые объемы поставки продукции, ничем не уступающей зарубежному аналогу. Она будет достойной по качеству и выгодной по цене.

Ожидаемый эффект от выставки достигнут. Уже работаем с представителями проектных бюро. Сейчас проводим типовые испытания согласно требованиям Морского регистра, что позволит нам полноценно поставлять данную продукцию.

- Завод «Буревестник» вступил в нацпроект «Производительность труда». Каких результатов ожидаете?

- Для нас это значимый момент. Будем стремиться познакомить с бережливым производством всех наших работников. Сейчас начинается активная работа в этом направлении: назначен руководитель проекта – Зыков Ю.В., определены конкретные задачи, сроки, мы приступили к практической реализации нацпроекта.

На заводе определен производственный участок, где будут внедряться изменения, - производство судовой арматуры малых диаметров. Мы ожидаем, что по итогам внедрения бережливых технологий на предприятии снизится количество потерь, увеличится производительность труда и выработка, будет оптимизирована внутрицеховая логистика и повышена вовлеченность работников.

- «Буревестник» всегда был одним из градообразующих предприятий Гатчины. Сколько человек насчитывает ваш коллектив сегодня?

- Более 800 человек. В связи с увеличением объемов производства, предприятие нуждается в высококвалифицированных работниках: наладчиках станков с программным управлением, токарях, фрезеровщиках, литейщиках пластмасс, электромонтерах по ремонту и обслуживанию оборудования, контролерах ОТК.

Мы готовы принимать работников для прохождения обучения или переобучения. На предприятии применяется практика наставничества: передачи производственного опыта молодым специалистам, начинающим свой трудовой путь. Большое внимание уделяется обучению персонала, повышению его квалификации.

Мы предлагаем достойную оплату труда, выполняем все социальные обязательства и стараемся мотивировать людей дополнительно: выплачиваются надбавки за выслугу лет, есть Доска почета, которая ежегодно обновляется. У завода отличный спорткомплекс с бассейном. Иногородним предоставляется общежитие.

На предприятии существует Совет ветеранов, который объединяет работающих и не работающих ветеранов завода. Основной задачей совета является приобщение ветеранов к общественной жизни предприятия, воспитательной работе, участию в движении наставничества и оказание помощи не работающим ветеранам. Возглавляет эту работу Игорь Александрович Подолян.

Каждый год мы поздравляем наших ветеранов войны с Днем Победы. В этом направлении активное участие принимает председатель первичной профсоюзной организации Юрий Валентинович Подлужный.

- Как «Буревестник» будет отмечать 100-летие?

- Подготовка к этому событию уже идет. Создан оргкомитет, будет разработана программа празднования, согласован список почетных гостей. В планах - изготовить памятные медали, значки и различную праздничную атрибутику. Особенно приятно будет, если медаль в честь 100-летия разработают и изготовят на самом предприятии.

- А какова судьба музея завода «Буревестник»?

- Генеральным директором принято решение об открытии и обустройстве музея на площадке, расположенной на углу улиц Соборной и Чехова. В этих помещениях раньше размещался фирменный магазин завода, который ни в коем случае не закрылся, а только переехал по адресу: ул. Станционная, д. 7А (рядом с проходной завода). У музея будет три комнаты. В самой большой развернется экспозиция об истории развития предприятия. В другой - стенды, экспонаты расскажут о директорах завода. Здесь будет воссоздан так называемый «кабинет Кисельгофа» – Самуил Израилевич Кисельгоф возглавлял завод с 1949 по 1978 годы. Комната боевой славы посвящается нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть продукцию, которую для нужд фронта завод выпускал во время эвакуации.

Экспонаты, собранные ранее, в том числе образцы продукции разных лет, оригинальные подарки и другие раритеты, мы сохранили. В новой экспозиции, я уверен, они будут представлены в более современном и привлекательном стиле.

Сегодня в музее выполнены все ремонтные работы - его техническое открытие практически состоялось. Торжественное открытие мы планируем в октябре 2023 года, к 99-летию завода. Музей завода будет доступен для посещения всех желающих.

- Благодарю Вас за хорошие новости. Обязательно придем на новоселье музея.





Татьяна Можаева