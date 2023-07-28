Школьники в Высокоключевом пойдут по новому безопасному тротуару

Данные работы выполнялись в целях безопасности движения учеников Высоключевской школы по решению Гатчинского городского суда. Субсидии на реализацию проекта выделены из бюджета Гатчинского муниципального района. До конца июля запланирована установка дорожных знаков на Большом проспекте и ул. Малороссийской - на этих двух улицах вводится одностороннее движение.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» на 2025 год запланирован ремонт Большого проспекта.

В мае 2024 г. планируется организовать автобусное сообщение по маршруту Гатчина – Никольское – Погост – Новокузнецово - Высокоключевой.