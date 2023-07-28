В ОДК-Сервис определили лучший производственный участок

Специальная комиссия оценивала наличие или отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне, состояние мест хранения инструментов, оснастки, документации, состояние инструментов, наличие паспорта участка, предложений по улучшению, необходимого оборудования для поддержания чистоты, ведение графиков работ, соблюдение персоналом принципов системы 5С.

«Конкурс на лучший производственный участок и рабочее место проводится в ОДК-Сервис ежегодно. Его главная цель — вовлечь работников в процесс освоения системы 5C. Эта система в свою очередь входит в концепцию "Бережливое производство", направленную на сокращение всех видов потерь путем экономии ресурсов. Конкурс позволяет совершенствовать производство, делать его более эффективным, современным и высокотехнологичным», - рассказал начальник отдела развития производственной системы АО «ОДК-Сервис» Александр Галанин.

По сумме баллов первое место заняла производственная группа дефектации (коробка) цеха № 2, второе - производственная группа дефектации ПС-90-ГП-2 (ПГРНТ) цеха № 1, третье место разделили производственная группа шлифовки цеха № 8 и производственная группа упрочнения (виброгалтовка) цеха № 2. Впервые в номинации «Лучшее рабочее место по системе 5С» приняли участие пять рабочих мест участка дефектации ротора компрессора цеха №2. Каждому из них с равным баллом было присвоено первое место.

Всем участникам конкурса вручили поощрительные призы и грамоты, а победителей и призеров кроме этого поощрили денежным вознаграждением.





Пресс-служба АО «ОДК-Сервис»