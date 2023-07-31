Праздник открылся торжественным прохождением колонны членов Гатчинского морского собрания, кадетов Гатчинских морских кадетских классов имени адмирала А.А. Комарицына, ветеранов флота. Под звуки марша «Варяг» они промаршировали по аллее им. Императора Павла I.

В этом году празднование Дня Военно-морского флота в Гатчине было особенно многолюдным. Площадка у памятника и все свободное место вокруг него было занято гостями торжества. В центре - знаменосцы с Андреевским флагом и флагами Гатчинского морского собрания и морских кадетских классов, участники митинга.

Для многих День ВМФ в Гатчине – семейный праздник. Вместе с моряками на праздничную встречу приехали жены, дети и друзья моряков. Очень трогательно выглядели повзрослевшие внуки, с гордостью сопровождавшие своих дедушек в парадной морской форме.

- Сегодняшний митинг проводится в день главного морского события страны – военно-морского парада в города-героях морской славы России, - сказал, открывая мероприятие, председатель Гатчинского морского собрания, капитан первого ранга Олег Лякин. - Этот день имеет огромное значение для нашего города, для региона, для всей страны. И в первую очередь адресуется молодежи. Наша задача - укреплять связь поколений, взрастить продолжателей наших славных морских традиций. Ведь российский флот, охраняя морские рубежи России, является гарантом счастливой и спокойной жизни для миллионов людей нашей страны, - сказал Олег Лякин.

Участники митинга почтили память моряков, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.

В любые времена наш флот стоял на страже Родины. Значение имели не только мужество и героизм, отвага и решительность моряков, но и флотский талант русских морских адмиралов Корнилова и Нахимова, Истомина и Макарова, Ушакова и Лазарева, Кузнецова и Головко.

На митинге выступили ветеран-подводник, первый председатель Гатчинского морского собрания, контр-адмирал Иван Семенов и заместитель председателя Морского собрания по кадровой работе, капитан первого ранга Александр Аникин. Они говорили о важности профессии моряка во все времена, проводили исторические параллели, рассказывали о своей службе и дружбе. А заместитель председателя Морского собрания, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров заверил, что патриотическая работа с молодежью будет продолжена.

Особым почтением и уважением были окружены «самые взрослые» моряки. Ветераны флота были легки на подъем, бодры духом и остроумны в речах. Для них такие встречи – заряд позитива, а для молодых моряков – достойный пример.

Житель довоенной Гатчины, 90-летний Леонид Екимович Попов - ветеран труда и военно-морского флота, старейший член Морского собрания окунулся в воспоминания. После окончания школы в 1953 году в выборе жизненного пути он не сомневался. С шестого класса много читал о море и даже тайно от матери сделал на руке татуировку - морской якорь. Окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова. Там обрел друзей, был комсоргом, участвовал в самодеятельности. Служил в Таллиннском порту, на Дальнем Востоке. Еще в училище он начал писать стихи, пишет их и сейчас.

При полном параде прибыл на встречу моряков 95-летний Вячеслав Алексеевич Пирогов.

- Всегда отмечаю этот праздник. Считаю его своим: имею к флоту самое непосредственное отношение, ведь я много лет трудился на гатчинском заводе «Буревестник», который выпускает продукцию для судовой промышленности. Поэтому сегодня я здесь, с моряками, - говорит Вячеслав Алексеевич. За 95 лет он повидал многое, но ни о чем жалеет. Здоровье уже не то, что в молодости, но годы не мешают вести активный образ жизни.

После официальной части моряки еще долго вспоминали, кто в семье был связан с флотом, на каких морях и чем отличился, о своих командирах, наставниках, верных друзьях. Говорили о планах расширить профориентационную работу в школах. На память об этом дне останется много фотографий и положительных эмоций.

В следующем году Гатчинское морское собрание будет отмечать 25-летие. Подготовка к этому событию уже началась.





Татьяна Можаева