Самый добрый волейбол на свете

Это уже пятый по счёту благотворительный турнир, который ежегодно организуют гатчинские волейболисты-пляжники. Спортивные состязания во имя добра по традиции проходили на открытых площадках для пляжного волейбола на улице Нестерова.

Участие в турнире приняло более ста спортсменов. Все желающие смогли стать не только участниками соревнований, но и спонсорами, и помощниками. По итогам соревнований удалось собрать 104 тысячи рублей – средства, вырученные за стартовые взносы участников. Собранные деньги пойдут на оказание необходимой помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, которых поддерживает фонд «Благо Дари». Напомним, эта помощь постоянно реализуется в рамках социальных проектов «Опора» (помощь семьям), «Отдушина» (помощь людям, оказавшимся на улице), «Незабытые» (поддержка одиноких пациентов больниц Гатчинского района).

«Мы бесконечно благодарны каждому, кто принял участие в турнире — и волейболистам, и организаторам, и нашим спонсорам! - пишут на своей страничке ВКонтакте волонтёры фонда «Благо Дари». - Наш фонд объединяет людей, неравнодушных к чужой беде, к жизни своего города. Мы занимаемся системной благотворительностью, боремся с нищетой, голодом и одиночеством. Для нас очень значима ваша поддержка — мы справляемся благодаря вам! Волейбол — один из самых красивых видов спорта, а гатчинский пляжный волейбол - ещё и самый добрый спорт! Каждый участник турнира вносит свой вклад в работу фонда: кормит голодного, помогает нуждающемуся, поддерживает того, кому тяжело...»

Волонтёры фонда «Благо Дари» выражают огромную признательность всем, кто помогал организовывать и проводить этот турнир. Среди таких добровольных помощников — сотрудники компании «Строй Актив» и комитета по спорту и молодежной политике Гатчинского района: они поддерживают благотворительный турнир уже пятый год.

Среди тех, кто приготовил прекрасные подарки и сертификаты для победителей и участников турнира - городское бистро «NONNA BONNA», студия безопасного бокса «GT. BOXING», студия проявленности из Вырицы «VПОТОКЕ», Школа скорочтения «IQ007», бассейн «Атлантика», «Гатчинская Хурма». В рамках турнира мастер-класс по изготовлению милых брелоков провела для всех желающих гатчинская рукодельница Наталья Пыркова. Победители Пятого благотворительного турнира получили эксклюзивные призы ручной работы от «Гатчинской Хурмы» — спортивные бутылки в чехлах ручной работы

Все друзья фонда «Благо Дари» знают: помогать — приятно! Особенно, если делаешь при этом то, что любишь...

Подготовила Юлия Лысанюк