Мамин футбол: играть, чтобы жить!

Участницы турнира вышли на футбольное поле, чтобы ещё раз показать: работу, семью и спорт совмещать не только можно, но ещё и очень полезно во всех смыслах!

Футбол для мам? Почему бы и да?!

Футбольный проект Центра помощи многодетным семьям «Ленинградская семья» - это содружество любительских команд для многодетных мам из разных районов Ленинградской области.

Команда «Ленинградская семья» родилась в 2020 году из желания многодетных мам вырваться из оков домашней рутины, чтобы посвятить время себе и своему хобби. В 2021 году проект по поддержке женщин с детьми «Футбол для мам «Ленинградская семья» выиграл конкурс на грант губернатора Ленинградской области. Благодаря этому, женское футбольное сообщество не только расширило территорию своего присутствия, но и стало активно повышать спортивное мастерство, подтягиваясь к профессиональному уровню.

Футбольная команда «Ленинградская семья» состоит в основном из многодетных матерей, к которым постоянно присоединяются и другие мамы нашего региона. Приходя в это сообщество, женщины могут реализовать себя в новом качестве — активных, целеустремлённых личностей, для которых, к тому же, игра в футбол становится действенным способом укрепить свою семью.

Гатчинских футболисток тренирует профессиональный тренер Александр Фёдоров. Он работает с футбольной командой девочек в спортивной школе «Ника» в поселке Сиверский, так что женское направление в футболе ему хорошо знакомо.

- В 2021 году мне предложили поработать с командой мамочек, - говорит он. - Проект был новый, и мне стало интересно. Для меня эта работа стала новым вызовом. Конечно, работа с командой взрослых женщин, прежде не игравших в футбол, — это отдельная специфика. Но наши мамы — из разряда игровиков, то есть тех, кто любит именно игровые виды спорта. Когда они были ещё детьми, футбола для девочек не существовало. А если бы был, они бы точно ринулись в него с головой! И вот сейчас для них наступил этот момент, когда они поняли, что этот мир для них открыт, можно не стесняться и играть в своё удовольствие.

От 22-х и до бесконечности!

В гатчинской футбольной команде на сегодняшний день состоят 23 женщины от 22 лет и старше. Это именно мамы, то есть женщины, основная забота которых — семья и дети. Но как только у них появляется возможность, они бегут на тренировки в зал или на стадион.

Под руководством тренера женщины тренируются как минимум дважды в неделю.

- Тренируемся на двух площадках — на стадионе и в спортивном зале ГИЭФПТ (Школа дизайна), - говорит Александр Фёдоров. - Огромное спасибо за такую возможность нашему институту, с которым у нас сложились очень тёплые и дружеские отношения!

Турниры в команде «Ленинградская семья» происходят регулярно: сначала это внутрифилиальные соревнования, а затем уже крупные турниры с приглашением других команд. Каждый год команда занимает призовые места в футбольных любительских турнирах, проходящих по всей России.

В минувшую субботу в гостях у гатчинской команды были девушки из футбольной команды «Ника» (посёлок Сиверский). За их плечами - серьёзный опыт участия в первенствах Северо-Запада и России. Гатчинские футболистки-мамы разделились на три команды, так что всего участие в турнире приняли четыре команды.

Матч проходил по всем правилам мини-футбола: четыре плюс один в каждой команде (четыре игрока в поле и один вратарь). Регламент - два тайма по 15 минут.

В отличие от девушек из Сиверской, гатчинских мам профессиональными игроками не назовёшь. Но играли они от всей души, ничуть не уступая своим соперницам: на поле кипели самые настоящие спортивные страсти. А самыми главными болельщиками оказались дети, которые пришли сюда вместе со своими мамами.

Футбол как объединяющее начало

Футбол традиционно считается мужской игрой. Обычному человеку сложно ассоциировать его с женщинами. Что уж тогда говорить о многодетных мамах! Но, наблюдая за необычными игроками, понимаешь: возможность играть в любимую игру буквально вдохнула в них вторую жизнь. У женщин появилась возможность не только поддерживать физическую форму, но и сохранять эмоциональный баланс, да и просто радоваться жизни, невзирая на любые обстоятельства.

А ещё, как выяснилось, футбол объединяет семью: это ведь командный вид спорта, а семья — это тоже команда.

- Я практически всю свою жизнь занималась спортом, - говорит одна из мам, Дарья Перкова. - Начинала с легкой атлетики, стала мастером спорта по прыжкам с шестом. Потом с головой ушла в семью, но затем снова захотела вернуться в спорт. Футбол был мне уже знаком — ещё по тренировкам в юности. Узнав, что в Гатчине открылась секция женского футбола, очень обрадовалась, что не всё ещё потеряно для меня, и сразу пришла туда заниматься... У нас спортивная семья. Муж занимается волейболом. Нашему сыну сейчас уже почти девять лет. В детстве он просто бредил мячом, и когда ему ещё не было трёх лет, я отдала его на футбол. Так что мы занимаемся параллельно: сын подает пример мне, я - ему.

Кстати, Дарья не только играет в гатчинской женской команде, но и сама тренирует детей: она - руководитель футбольной школы «Спартак Юниор» в Гатчине.

Анастасия Сургутская в гатчинской футбольной команде чуть ли не с самого начала её организации. Она — мама троих детей.

- Первоначально наш проект был рассчитан на многодетных мам, - говорит она. - Потом, когда стало понятно, что он интересен многим, его аудиторию немного расширили, и к нам теперь могут приходить вообще любые мамы. Помню, на первую тренировку в комплекс «Маяк» пришло всего пять женщин. Многие боятся приходить, думая, вот я без опыта или я толстая: какой тут футбол, как я буду играть? Но на самом деле большинство из нас пришло сюда без опыта. Футбол - это уже как хобби для нас: очень затягивает и при этом стимулирует на жизнь. Это очень хорошая эмоциональная разгрузка для всех после трудового дня. Опять же - это здоровый образ жизни, возможность общения. Мамы делятся своим опытом, поддерживают друг друга... На тренировки с нами ходят и наши дети. Они не только занимаются, старшие ещё и приглядывают за младшими. Моему старшему сыну 15 лет. Возраст у него сложный, и очень важно поддерживать с ним связь. Он тоже занимается футболом, и с тех пор, как я начала тренироваться, мы стали с ним гораздо ближе...

Следующий крупный турнир «Ленинградской команды» состоится в августе в Никольском (Отрадное). А в сентябре команда примет участие в большом благотворительном турнире в Пскове, во время которого будут собраны средства в помощь нуждающимся семьям.

Футбольная команда «Ленинградская семья» выражает огромную благодарность за оказываемую поддержку руководству ГИЭФПТ, отдельно Юрию Ивановичу Назарову за подготовку спортплощадки для проведения игр, комитету по спорту, туризму и молодёжной политике Гатчинского района за наградные медали, кубки и подарки участницам!

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Присоединиться к «Ленинградской семье» может любая мама — было бы желание! Подробную информацию о проекте можно получить в официальном сообществе ВКонтакте «Ленинградская семья. Женский футбол» (https://vk.com/len.family_football)

Юлия Лысанюк

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