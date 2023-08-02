24 медведя и 7 барсуков

- С 19 августа по 30 ноября идет основная охота на боровую и водоплавающую дичь – гусей, уток, вальдшнепов, рябчиков, бекасов, диких голубей. Сроки осенней охоты не разделены на южные и северные зоны. Охота на боровую дичь – вальдшнепа, рябчика, глухаря, тетерева – длится дольше: до 28 февраля. С легавыми собаками, имеющими справку о происхождении – т.е. родословную, охота на бекаса и коростеля открывается раньше – с 25 июля, на рябчика, вальдшнепа, голубя – с 5 августа. На водоплавающую дичь – с 12 августа. И длится также до 30 ноября.

- Уже можно получать разрешение на основную охоту?

- Да. Чтобы получить разрешение на охоту в общедоступных угодьях, надо оплатить госпошлину – 650 рублей. Сделать это можно онлайн – по QR-коду, который есть на сайте областного комитета по охране объектов животного мира. Реквизиты для платежа и ставки сбора тоже можно найти на сайте. Единственно, оплата проходит в срок от трех до семи дней, поэтому оплачивать надо заранее. Если охотник оплатил и пришел за разрешением на следующий день, придется брать подтверждение оплаты в банке. Можно сразу оплатить пошлину в Сбербанке и подтвердить оплату синей печатью.

- А если оплатил заранее онлайн, можно не ходить в банк? Чем в таких случаях подтверждается оплата?

- Через 3-7 дней данные о платеже автоматически появятся в нашей системе – из банка напрямую, и тогда никаких подтверждающих документов не надо. Можно, кстати, оплатить заранее и вторую пошлину – на пушные виды и получить сразу разрешение, поскольку сроки охоты определены.

- Когда откроется охота на пушных зверей?

- На пушные виды охота открывается 15 сентября – и до 28 февраля. На волка, численность которого необходимо регулировать, охота идет с 1 августа по 31 марта. Однако разрешение можно получить либо только на волка – и никаких других зверей, но во все районы Ленинградской области, либо и на волка, и на всех остальных животных в несколько районов, но тогда разрешение на волка будет с 15 сентября по 28 февраля, как и на другие пушные виды. В случае охоты в нескольких районах области срок должен быть один.

- Летом граждане часто жалуются на медведей, которые появляются возле участков в сельской местности. На медведя охота есть?

- Это лицензионный вид – также, как барсук, кабан и лось. На эти виды разрешение выдают только охотпользователи. В течение лета в Гатчинском районе можно добыть 24 медведя. Квоты распределены так: на Сиверское охотхозяйство – пять медведей, на клуб «Возрождение» – 17, на Чащинский лесопункт – два. В общедоступные угодья ни на медведя, ни на кабана, ни на барсука, ни на лося квот нет, поскольку территория маленькая, численность зверя низкая. На барсука, например, разрешение выдает только «Возрождение»: у них квота – семь барсуков на весь район.

- Мясо медведя надо сдавать на анализ?

- Обязательно. Всех добытых плотоядных – бобра, рысь, медведя, кабана – необходимо сдавать на трихинеллез. Кроме куницы – ее не едят, она невкусная. Всех остальных – в обязательном порядке. Некоторые охотники не едят мясо диких животных сами, но кормят собак. А случаи заражения трихинеллезом бывают, болезнь тяжелая, практически не лечится, так что прежде, чем употреблять в пищу, мясо надо проверить в ветслужбе. Процедура несложная, никаких проволочек нет, анализ бесплатный.

- Как сейчас обстоит дело с африканской чумой, которую разносят кабаны?

- Ни африканской чумы свиней, ни птичьего гриппа на территории Гатчинского района не зафиксировано. Также нет и случаев бешенства. Егеря ведут постоянный контроль охотничьих угодий и при обнаружении трупов животных сразу сообщают в комитет по охране животного мира и ветеринарную службу, чтобы провели исследование.

- Павел Геннадьевич, раньше поощрялся отстрел ворон как вредоносных птиц, когда их численность превышала все нормы. За одну убитую ворону охотнику давали патрон. Сейчас такой практики не ведется?

- На отстрел любого зверя – вредный он, не вредный – надо брать разрешение. Например, численность волка как вредного животного необходимо регулировать, но, если егерь поймает охотника, который вышел на волка без разрешения, будет иск – 100 рублей и штраф – до четырех тысяч.

Численность серой вороны надо регулировать, но с разрешением. Платить за нее отдельно не надо. Если охотник просит разрешение на добычу вороны, мы добавляем ее к водоплавающей дичи, и в те же сроки – с третьей субботы августа по 30 ноября на нее можно охотиться. Кстати, добыть ворону не так-то просто. Она птица умная, и чтобы ее добыть, надо исхитриться. К тому же, практической пользы от этой добычи нет никакой. Но некоторые с удовольствием охотятся на ворону, чтобы повысить свой охотничий уровень.

- А вот в перечне охотничьих видов есть кроты. Как на них охотятся?

- Официально охота на крота открыта с 1 июня по 28 февраля. Охотиться можно только с кротоловками. Ходить с оружием на крота нельзя. На полевых дорожках, где они прорывают ходы, с двух сторон хода ставятся кротоловки. Но сейчас крота нигде не принимают, заготконтор нет, так что добывать его бессмысленно, только если для регуляции численности. Дачники борются с кротами на своих участках, кто как может: кто ультразвуком, кто вилами, кто кротоловками, и данный вид охотой не считается.

Напоминаю, что в Гатчине разрешение на охоту можно получить в отделе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской по адресу: ул. К. Маркса, 60, во вторник – с 10 до 17 часов, в четверг – с 10 до 13 часов. Прием ведется по предварительной записи по телефону: 8-911-131-16-76.

Екатерина Дзюба