47-й – регион высокого туристического спроса

В пресс-клубе, который вел председатель комитета по печати Ленинградской области Константин Визирякин, участвовали председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области Ольга Голубева. Обсуждался туристический потенциал региона, новые маршруты и достопримечательности – комитет по культуре и туризму ведет в этом плане большую работу.

Дорога жизни – известная и неизвестная

…Владимир Цой согласился с журналистами, что при активном развитии туристической отрасли в регионе есть еще точки роста, которые необходимо развивать. В частности, северо-восток Ленинградской области – Подпорожский, Лодейнопольский районы, где появляется туристическая инфраструктура.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия также рассказал о двух направлениях, потенциал которых еще не полностью раскрыт:

- В год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского мы инициировали разработку большого межрегионального туристического маршрута «По местам Александра Невского», который знакомит с основными местами, связанными с жизнью князя: на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Второй маршрут, который мы сейчас активно развиваем, это Дорога жизни. Все знают ту часть, которая ведет от Петербурга до берега Ладожского озера – до деревни Коккорево, где есть много музеев, мемориалов. Но менее известны музеи и памятники Дороги жизни, которые находятся с другой стороны Ладожского озера, например, в Кобоне. Наш маршрут пролегает через Кобону и уходит в Бокситогорский район – Дорога жизни шла до Вологодской области. Во исполнение поручения президента России, в рамках подготовки к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда мы готовим большой план мероприятий по модернизации всей Дороги жизни.

Владимир Цой отметил еще одну растущую тему – круизный туризм. На протяжении последних лет увеличивается количество судозаходов в Ленинградскую область – строятся причалы, заключаются договоренности с компаниями.

Дом Щербова откроют в 2024 году

Журналисты поинтересовались субсидированием работ по сохранению объектов культурного наследия. Как заметил Владимир Цой, в Ленобласти принят закон о частичной компенсации затрат, понесенных частными инвесторами при реставрации – в случае, если реставрация согласована и проведена в соответствии с законом. В ряде субъектов есть схема грантовой поддержки:

- Мы рассматривали такой вариант, сейчас готовим правовую основу и попробуем включить первые средства в бюджет на следующий год, – сказал Владимир Олегович.

На пресс-клубе показали телесюжет о реставрации церкви Рождества Пресвятой Богородицы в вепской деревне Гимрека в Подпорожском районе – на самом краю Ленинградской области, на границе с Карелией, недалеко от берега Онежского озера. Жители волнуются, не затянутся ли сроки, не сорвутся реставрационные работы.

Владимир Цой заверил, что работы по реставрации этого уникального памятника деревянного зодчества ведутся по плану и обязательно будут завершены: «Объект очень сложный. Проект несколько раз обсуждался на научно-методическом совете».

Отвечая на вопрос о ходе реставрации дома Щербова в Гатчине, Владимир Цой рассказал, что в этом году планируется завершить основные работы. Уже полностью подведены инженерные сети, фактически заканчиваются кровельные работы, идет внутренняя отделка помещений в доме художника. Также близится к завершению перекладка стен в хозяйственных пристройках: предстоит завершить их укрепление и перейти к отделке.

Территория усадьбы будет благоустроена и останется в исторических границах. Расширения площади не планируется. Обязательно восстановят ограждение – знаменитую каменную кладку, которая сохранилась и ждет своего часа.

- Надеемся, в следующем году откроем музей для посетителей. А в 2025-м разместим там постоянную экспозицию. Одновременно с открытием это сделать невозможно – нужен определенный период для адаптации здания после проведения ремонтных работ, – отметил Владимир Олегович.

Консервация – первый шаг к реставрации

Владимир Цой рассказал о консервации – самой эффективной программе в стране в сфере сохранения объектов культурного наследия.

- Консервация – это не реставрация. Это комплекс мер, принимаемых, чтобы остановить разрушение того или иного памятника и не допустить ухудшения состояния объекта до начала реставрации. Федеральная программа стартовала в позапрошлом году, и Ленинградская область с первого года стала принимать участие. Чтобы попасть в программу, объекты должны соответствовать определенным критериям: являться памятниками федерального значения, находящимися в федеральной собственности и требующими консервационных работ. Заявителями выступают пользователи, а если их нет, органы охраны памятников региона. Программа разработана при участии ВООПиК, и мы благодарны коллегам за взаимодействие.

По словам Владимира Цоя, в 2023 году в федеральную программу консервации вошло пять объектов Ленинградской области: в Волховском, в Волосовском районе и в Старой Ладоге.

- В Ленинградской области действует своя программа консервации объектов культурного значения. В Выборге в этом году завершили работы по консервации здания Инженерных служб напротив замка (параллельно разрабатывается большой проект реставрации), также закончена консервация здания собора Черных братьев Доминиканского монастыря. В ближайшее время мы объявим конкурс на консервацию руин бывшего кафедрального собора города.

Сколько звёзд в Ленобласти?

Многих интересует вопрос, как бороться с завышенными ценами у отельеров Ленинградской области. По мнению Владимира Цоя, наиболее эффективным методом может стать рост предложения:

- Создан региональный проект по увеличению количества мест размещения. Мы будем всемерно способствовать инвесторам в строительстве крупных отелей. Они должны разместиться в тех зонах, где есть спрос, и тогда проблема высоких цен будет немного нивелирована: мы увеличим предложение, чтобы не было ценовых аномалий. Но пока спрос растет, рынок не насыщен, и могут появляться всплески цен.

В свою очередь, представители СМИ заметили, что не все путешественники довольны соотношением цены и качества туристических услуг в Ленинградской области.

Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева почеркнула, что Ленинградская область очень популярна, и 90% отзывов туристов все-таки положительные:

- Сегодня у нас 935 коллективных средств размещения – от уровня «без звезд» до «4 звезды», и только один 5-звездочный отель. Средний уровень, который востребован – 2-3 звезды или без звезд, туркомплексы. Ленинградская область – это большие природные территории, и многие выбирают базы отдыха, кемпинги, глэмпинги, туристические маршруты.

Ольга Леонидовна согласилась, что 30% номерного фонда в регионе морально устарело. Многие гостиницы и базы отдыха построены более полувека назад и требуют реновации. Есть проблема и с квалифицированным обслуживающим персоналом: молодые кадры притягивает Петербург – там больше работы и выше зарплата.

- Комитет по культуре и туризму пытается решить вопрос: мы ежегодно обучаем по 200 человек линейного персонала, чтобы улучшить качество обслуживания на местах. Это непростая задача, – заметила Ольга Голубева.

Что касается цен на размещение в Ленобласти, то, по сравнению с «до-ковидным» временем, они выросли, в среднем, на 20-25%.

- У нас очень большая глубина бронирования: уже сейчас бронируется Новый год, – отметила Ольга Леонидовна. – На август забронировано 85-90% номерного фонда области. Но проблема в том, что фонда не хватает, чтобы комфортно разместить всех желающих. Мы активно ищем инвесторов для строительства гостиниц: наличие конкуренции способствует снижению цены и росту качества услуг.

Екатерина Дзюба