Благодарность министра ― за помощь Донбассу
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил благодарность от Министра строительства и ЖКХ РФ Марата Хуснуллина ― Правительству Ленинградской области ― за существенный вклад в соци-ально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики.
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Награду за подписью Министра строительства России Марата Хуснуллина вручил сегодня главе региона председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин.
В 2022 году по инициативе Александра Дрозденко Ленинградская область стала первым регионом, который начал оказывать поддержку пострадавшим городам Донецкой Народной Республики. Сегодня Ленинградская область восстановила более 100 инфраструктурных объектов в Енакиево и 26 многоквартирных домов в Мариуполе. Отметив эффективность региона, Минстрой России поручил ему организовать работы по восстановлению части объектов, пострадавших после недавних артиллерийских обстрелов в Макеевке, ДНР.
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