В Гатчине на дороге появилась новая разметка

Принцип действия здесь максимально простой: при наезде колесом на такую разметку автомобиль начинает гудеть что вынуждает водителя сконцентрировать внимание на дороге. Она выполнена из износостойкого термопластика и отлично видна в темноте благодаря специальным стеклошарикам.

Структурная разметка появилась на наиболее загруженных участках областных дорог. Во Всеволожском районе — на Выборгском шоссе у границы с Санкт-Петербургом, в Сертолово от улицы Кожемякина до улицы Ларина, от развилки на Воейково до Всеволожска и на участке от Бугров по направлению к Корабселькам. В Гатчине — на участке от Красносельского шоссе до улицы Чехова.

В общей же сложности в этом году на сети региональных трасс (протяженность которой составляет почти 9300 километров) было нанесено почти полтора миллиона квадратных метров разметки, что по объему сравнимо с площадью 210 футбольных полей. В аварийно-опасных местах и около автобусных остановок сделана желтая разметка: специальный пигмент делает ее яркой и привлекает внимание. Особенно это важно в дождь, снег и метель, когда видимость у водителя сильно сужается.