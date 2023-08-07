В Ленобласти открываются классы для подготовки операторов дронов
На базе одной из воинских учебных частей Ленинградской области открываются специализированные классы для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение, прежде всего, ориентировано на жителей Ленобласти — добровольцев СВО.
Обучение и обеспечение техническими средствами осуществляется при поддержке Фонда «Ленинградский рубеж». Программа выстроена по запросу с фронта.
«Пять классов уже готовы: в том числе тренажеры операторов беспилотных летательных аппаратов, класс обучения сборке, по обслуживанию и ремонту БПЛА, класс противодействия БПЛА и класс практической подготовки операторов БПЛА», — пояснил глава региона Александр Дрозденко.
Здесь же на полигоне будут тестировать беспилотные летательные аппараты и средства по их подавлению.
Кроме того, на территории воинской учебной части Александр Дрозденко осмотрел площадку, где будет установлен первый в регионе войсковой мемориал, посвященный погибшим участникам СВО. На «Аллее героев» увековечат память участников спецоперации, среди которых пятеро награждены орденами Мужества, еще один — удостоен звания Героя России.
«Я дал поручение разработать концепцию еще одного — общедоступного областного мемориала героям спецоперации, почтить память которых смогут все желающие. Но мы должны очень трепетно подойти к тому месту, где он будет, — надо посоветоваться с участниками СВО, их семьями. И нужно провести конкурс проектов с привлечением участников СВО, их семей, общественности и ветеранского сообщества», — сказал глава региона.
По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти