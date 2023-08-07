В Ленобласти открываются классы для подготовки операторов дронов

Обучение и обеспечение техническими средствами осуществляется при поддержке Фонда «Ленинградский рубеж». Программа выстроена по запросу с фронта.

«Пять классов уже готовы: в том числе тренажеры операторов беспилотных летательных аппаратов, класс обучения сборке, по обслуживанию и ремонту БПЛА, класс противодействия БПЛА и класс практической подготовки операторов БПЛА», — пояснил глава региона Александр Дрозденко.

Здесь же на полигоне будут тестировать беспилотные летательные аппараты и средства по их подавлению.

Кроме того, на территории воинской учебной части Александр Дрозденко осмотрел площадку, где будет установлен первый в регионе войсковой мемориал, посвященный погибшим участникам СВО. На «Аллее героев» увековечат память участников спецоперации, среди которых пятеро награждены орденами Мужества, еще один — удостоен звания Героя России.

«Я дал поручение разработать концепцию еще одного — общедоступного областного мемориала героям спецоперации, почтить память которых смогут все желающие. Но мы должны очень трепетно подойти к тому месту, где он будет, — надо посоветоваться с участниками СВО, их семьями. И нужно провести конкурс проектов с привлечением участников СВО, их семей, общественности и ветеранского сообщества», — сказал глава региона.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти