Поручительства государства – опора для малого бизнеса

Предприятия малого и среднего бизнеса Ленинградской области с помощью поручительств Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти привлекли почти 1 млрд 730 млн рублей кредитных средств – в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эта поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Значительное увеличение объемов обусловлено активным развитием «малой» экономики региона, в том числе в рамках импортозамещения и освоения новых ниш в связи с уходом из России иностранных компаний. С учетом потребности в начале 2023 года капитал региональной гарантийной организации (РГО) был пополнен на 238,42 млн рублей за счет средств областного и федерального бюджетов.

РГО Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти наряду с Корпорацией МСП и МСП Банком входят в Национальную гарантийную систему, которая помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно.

Так, всеволожская компания «Гурманин» – производитель и поставщик деликатесной продукции – с помощью поручительства Фонда для расширения и приобретения нового производственно-складского здания получила кредит в Сбербанке по программе «Промышленная ипотека» в размере 40 млн рублей под 5 % годовых. Ремонтно-строительная компания «Макси-Строй» в городе Выборге получила 50 млн рублей кредитных средств также в Сбербанке, на половину суммы кредита было предоставлено поручительство Фонда. Компания активно участвует в госзакупках и имеет долгосрочное сотрудничество с Фондом капитального ремонта Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В целом по России, по информации Корпорации МСП, малый бизнес за первые 6 месяцев 2023 года привлек с использованием поручительств Национальной гарантийной системы 527 млрд рублей кредитных средств – почти на 75% больше, чем в прошлом году.

Подробнее о поручительствам и других финансовых мерах поддержки можно узнать на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области 813.ru.