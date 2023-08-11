«Сиверская конфетка», уличные книжные шкафы и масштабный ремонт

- Мы внесли изменения в бюджет, и в этом году будет дополнительно выполнено работ по благоустройству еще на 65 млн рублей, притом, что на 110 млн работы уже ведутся, – говорит Дмитрий Сергеевич. – Сегодня поднимается такой пласт работ, которые не производились десятилетиями. В этом году мы продолжаем ремонт дворов. В Белогорке делается сразу три больших двора у домов 4, 10 и 14 – здесь не было ремонта больше сорока лет. Делаем капитально: с асфальтовым покрытием, пешеходными дорожками, парковками и озеленением. На Заводской улице, д. 3 начнется ремонт двора, на Кезевской дороге у домов 64-г и 64-д будут приведены в порядок дворы, которые тоже не видели ремонта четыре десятка лет.

На улице Достоевского, д. 15 будет полностью отремонтирована вся дворовая территория. В так называемом Лесхозе начинается ремонт дворов д. 8-а и 8-б на Заводской улице, и один двор – у д. 8 – останется на следующий год.

В 2024 году, как мы и планировали, ремонт всех дворов в поселении будет завершен.

- Сиверское поселение пронизано сетью улиц и дорог, которые тоже требуют ремонта. Сил хватит?

- В планах на этот год сделать улицы и с асфальтовым покрытием, и в щебеночном исполнении. На следующий год на улице Строителей запроектировано заасфальтировать заезд к бывшему рынку, с тротуаром.

В этом году полностью заменили асфальтовое покрытие на улице Куйбышева – она достаточно протяженная, почти километр. Сделан ямочный ремонт и продолжится ремонт картами на улице Саши Никифорова и на Белогорском шоссе, где сейчас местами просто глубокие выбоины и ямы. На Новом шоссе, на ул. 123-й Дивизии и на Комсомольском проспекте такой ремонт уже выполнен.

В обозримом будущем планируется проектирование и асфальтирование части улицы Лермонтова – до детского сада. Еще хотим доделать тротуары на улице Газа и Крупской.

Запланирован ремонт улицы Вишневского – полная замена асфальта с новым тротуаром. На Вокзальной осталось доделать последний маленький участок тротуара и, по решению суда, построить еще один – от Вокзальной до улицы МТС.

- Расскажите подробнее о «Сиверском Арбате»: реконструкция Торговой площади была сделана в прошлом году – по программе «Комфортная городская среда». Но вы на этом не остановились…

- Мы продолжили благоустройство Вокзальной улицы – сделали широкую пешеходную часть напротив площади: вымостили плиткой тротуар, поставили современные деревянные скамейки, светильники, урны необычной формы – в стиле «песчаной горы» на Торговой площади, разбили газоны с клумбами, декоративными растениями и подсветкой, которая в темноте смотрится особенно красиво.

Наш местный умелец, мастер Сиверского УБДХ Александр Ковалев, подарил поселку свое изделие из дерева – декоративный ландшафтный элемент. Мы назвали его «Сиверская конфетка» и установили в начале пешеходной части Вокзальной улицы. Получилось символично… Вдоль тротуара поставили «таксофоны» – уличные книжные шкафы, стилизованные под телефонные ретро-будки – для книгообмена. И благоустройство Вокзальной улицы продолжается. Руководствуясь пословицей «готовь сани летом» и по случаю акции, мы приобрели новогодние украшения, подсветку и огромную елку, которая зимой будет стоять на Торговой площади.

- Эта улица с площадью действительно стала рукотворной «жемчужиной» поселка. Учитывая реалии, не опасаетесь актов вандализма?

- На это есть видеокамеры. Наше благоустроенное общественное пространство оснащено системой видеонаблюдения. Недавно камеры зафиксировали, как под покровом темноты пожилая женщина выкапывала декоративный кустик и грузила его в тележку. В итоге ей пришлось вернуть зеленое насаждение на место.

Мы планируем развивать систему «Безопасный город», и безответственным гражданам это надо иметь в виду.

- Если вернуться ко второй российской беде: в Сиверском поселении много «проселочных» дорог. Вы не планируете закатывать их в асфальт?

- Ремонт неасфальтированных дорог, которых в поселении полторы сотни, пока запланирован только в щебеночном исполнении. За три года мы отремонтировали сто дорог – осталось примерно пятьдесят. В этом году мы закупили более 1000 кубов щебня, сейчас разыгрывается контракт, и профилирование этих щебеночных дорог будет выполнено в июле-августе.

Параллельно с дорожными работами ведется чистка и углубление дренажных канав, в том числе на улице Фрунзе, где есть проблемный участок, и рядом с трубопереездами, которые тоже в плане ремонта на этот сезон.

- Какие преобразования коснулись водных сооружений?

- В поселении ведется большая работа по ремонту мостов. Мы отремонтировали переход через овраг на Овражной улице в Старосиверской, сейчас ремонтируется мост на Советской улице, в планах – ремонт моста в Белогорке на улице Спортивной. Отремонтировано ограждение моста на Лялином лугу, а также переход через Оредеж – от Военного городка на Советскую улицу, известный как Куринкин мост.

Построен причал возле пожарного водоема на Широкой улице в Старосиверской. На ГЭС в Белогорке поменяны лестничные марши на железные. Вообще, это масштабная работа: на общественных территориях мы планомерно выполняем замену деревянных лестниц на металлические. Поменять стараемся все, сейчас ведутся работы на спуске к Церковному мосту в Старосиверской. Раньше это были деревянные ступени, которые, естественно, гнили и ломались.

- Многодетные семьи часто жалуются на отсутствие подъездных путей к своим земельным участкам в сельской местности. В Сиверском поселении этот вопрос как-то решается?

- Мы строим новые щебеночные дороги к участкам многодетных – с выборкой грунта, с обустройством канав. Такие дороги появятся в деревне Маргусы – Рябиновая улица, в Куровицах – Урожайная и Удачная, в Старосиверской – улица Новая, Большая Парковая, Кленовая, Рассветная. В поселке Сиверский будет сделан Елизаветинский проезд и участок дороги на ул. Шварца, 32.

Помимо ремонта и строительства дорог, ведется разработка правил дорожного движения в поселении: установим новые знаки, на улице Газа и Красной будет одностороннее движение. На Белогорском шоссе появятся указатели улиц.

Также мы закупаем современные скамейки и урны, которые будут стоять рядом с многоквартирными домами и на общественных территориях. Построено 15 новых площадок для сбора коммунальных отходов, и продолжается замена старых уличных светильников на светодиодные: в этом году закупаем на 1 млн 200 тысяч и меняем. Экономический эффект очень хороший: за два года экономия на платежах за электроэнергию составила около 1 млн рублей.

- Появятся ли новые спортивные и детские площадки?

- При поддержке правительства Ленинградской области в Куровицах на Огородной улице сделан капитальный ремонт хоккейной коробки – с заменой бортов, с новым основанием. Коробка появилась в деревне десять лет назад и уже требовала реконструкции. Теперь это универсальная спортивная площадка: для летних видов спорта там есть футбольные ворота, баскетбольные кольца. Надеюсь, в современном исполнении она будет радовать всех окрестных жителей ближайшие лет тридцать.

В Сиверском работает секция гребного спорта: мы построили причал, петербургский гребной клуб передал нам лодки «драконы» – будем развивать новый вид гребли.

В рамках благоустройства мемориала «Строганов мост» на участке со стороны Молодежной улицы появится небольшая детская площадка. Она предусматривалась проектом, и жители очень этого ждут.

- Что в планах на перспективу?

- Есть глобальная задача: начать проектирование и строительство ливневой канализации в Сиверском. Центральной ливневки в поселке как таковой нет, только отдельные участки. Мы хотим спроектировать и построить центральный ливневый коллектор в переулке Строителей, выведем систему очистки и после этого подключим все колодцы к этой ливневой канализации. Вода будет уходить централизованно.

На этот год запланирован снос 12 аварийных домов из 27 расселенных (больше 200 сиверских семей получили ключи от новых квартир). Два дома уже снесено, осталось десять.

Еще запланировано благоустройство территории возле школы № 3 – хотим сделать небольшую площадку для мам с колясками. Наводим порядок в парке, спилили все аварийные деревья. В общей сложности на благоустройство будут потрачены достаточно серьезные суммы – больше половины бюджета поселения, который превышает 300 млн рублей.

- Дмитрий Сергеевич, интересный вопрос: где вы изыскиваете средства?

- В последние три года на территории Сиверского поселения открываются новые производства. Один из примеров наиболее крупных налогоплательщиков – компания «Петрополимер», которая в прошлом году заплатила 96 млн налогов, и эти деньги поступили к нам в бюджет. Другие предприятия, которые открылись в Сиверском поселении, тоже платят налоги, которые остаются здесь. За счет профицита бюджета и возможны наши преобразования. И, что немаловажно, благодаря этим предприятиям появляются новые вакансии. За год в поселении было создано 250 рабочих мест, в том числе на фабрике мебельных фасадов «Арбор Нова», плюс открывается небольшой завод по производству композитной арматуры.

Сиверская стала очень привлекательна для инвесторов и туристов. Мы очень надеемся получить полномочия по туристическому сбору, чтобы брать с любителей сплава по Оредежу на сапах хотя бы по сто рублей. При наличии туристического сбора мы, как минимум, на 200-300 тысяч рублей за выходные поднимали бы свой бюджет. Предложения в Законодательное собрание Ленинградской области поданы – ждем соответствующих изменений.

- В Сиверском как-то незаметно появился настоящий фронтовой бомбардировщик – в качестве памятника…

- Су-24 нам передали месяц назад. Мы установили самолет в сквере 75-летия Победы: покрасим и торжественно откроем – как дань прошлому поселка, связанному с военной авиацией.

Екатерина Дзюба