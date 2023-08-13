Гатчинская СМК: с любовью к делу

Руководят компанией выходцы из знаменитого Гатчинского ССК – специалисты с большим опытом и хорошей закалкой. Гатчинская строительно-монтажная компания – победитель областного конкурса на лучшую строительную организацию 2021 года, обладатель звания лидера строительного качества и почетных грамот Национального объединения строителей.

В чем секрет успеха, и что сейчас ГСМК строит в нашем городе, рассказала исполнительный директор предприятия Вероника Адамюк.

- Нашим первым объектом жилищного строительства в Гатчине стал дом на ул. Генерала Кныша – мы достроили тот многострадальный недострой, который больше десяти лет простоял в заброшенном состоянии.

- Достраивать неудачный объект за кем-то – проблематично?

- Это было непросто, но мы справились, и достаточно быстро. Провели полное техническое обследование, внесли необходимые коррективы. За достройку этого проблемного дома мы получили на Аэродроме земельные участки, на которых и возвели три жилых комплекса «Высшего пилотажа».

- Жилые комплексы оправдывают свое название?

- Я считаю, что эти жилищные комплексы значительно превосходят прочие по многим параметрам, и наш опыт уже перенимают. Посещая другие стройки, я вижу, как используются наши решения в жилищном строительстве.

«Высший пилотаж» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества – 2022», который проводился при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все три наших комплекса получили дипломы I степени как лучшие на Северо-Западе по эргономике, организации пространства, квартирографии и стилистике. В этом немалая заслуга нашего архитектора Александра Чумакова.

Кроме того, придомовые территории комплексов тщательно продуманы и оформлены: закрытые дворы, ландшафтный дизайн, которым занимаюсь я. Хотелось бы, конечно, чтобы тот вид, в котором мы передали эти объекты дольщикам и управляющей компании, сохранился. Что, к сожалению, бывает не всегда…

- Эксплуатация напрямую зависит от управляющей компании?

- От управляющей компании зависит очень многое. Мы создаем продукт и делаем его качественным и красивым, но все эти горки, газоны, скандинавские композиции требуют ухода. Мы берем на себя первый год, пока растительность приживается, но дальше управляющая компания должна косить газоны, своевременно поливать цветники, следить, чтобы не захламлялись места общего пользования, чтобы фасад дома не был испорчен кондиционерами. Это очень важно.

- Чем сейчас занимается ваша компания в Гатчине?

- Мы строим лучшую школу в регионе.

- Даже так?

- Да, и я со всей уверенностью об этом заявляю. Это новая школа на Аэродроме на 1175 мест, которая, к сожалению, проектировалась не под тот участок, который под нее выделен – это проект повторного применения. Аналогичная школа уже построена в Мурино. Но мы перепроектировали и сделали все возможное, чтобы улучшить проект.

- Что было не так?

- По первоначальному проекту это была скучная, неинтересная школа. Мы его переработали: и качественно, и с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Теперь в проекте – отличная пришкольная территория: полноценный стадион, спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок. Мы плодотворно поработали с дизайнером интерьеров, чтобы школа вышла стильная, комфортная, современная – и с эстетической, и с технологической точки зрения. В частности, все классы будут оборудованы большими интерактивными панелями, холлы – USB-зарядкой.

Мы постарались улучшить все, что возможно, потому что изначально в проекте были …меловые доски, музыкальные центры из прошлого века, которые уже нигде не используются. Мы взяли на себя все монтируемое оборудование, потому что даже интерактивные доски требует монтажа.

- Как отнеслись к вашим новациям заказчики?

- Школу мы строим по 44-ФЗ, поскольку выиграли конкурс как единственный поставщик услуг. Изменения согласовывались с губернатором, и Александр Дрозденко согласился с нашими замечаниями. Проекту больше восьми лет, и даже в технической части он уже устарел: по требованиям пожарной безопасности, в плане обеспечения доступа маломобильных граждан. Соответственно, когда мы увидели, что нужно вносить изменения, мы решили: вносить – так вносить и делать лучшую школу в регионе.

Наши изменения касаются не только декоративной, но и технологической стороны. В частности, мы отказались от «мокрых» фасадов, которые сложны в эксплуатации, – штукатурка имеет свойство отваливаться. Фасад школы будет комбинированный: учебная часть – из сборного железобетона под покраску (по аналогии с ЖК «Высший пилотаж», где эта краска хорошо себя зарекомендовала), общественная часть – монолитная, отделанная современными фасадными панелями «Краспан». Панели индивидуально изготавливаются для нашей школы специализированной фирмой.

Также мы предложили два варианта концепции школы, которые сейчас обсуждаются. Первый – это наша историческая тематика летного поля, а вторая – более широкая: «Мир знаний». Мы склоняемся ко второй, где нет таких жестких тематических рамок. При этом в одном из холлов будет размещена краеведческая информация о месте расположения школы.

- Выглядит красиво. Насколько ваши усовершенствования повлияли на цену вопроса, и не затормозит ли это процесс?

- Мы подписали контракт в апреле 2022 года. Экспертиза заняла почти восемь месяцев: прорабатывались все изменения проекта – как технические, так и эстетические, и получили положительное заключение. Да, средства в бюджете были добавлены, потому что стоимость изменилась. Но мы все делаем, чтобы уложиться в эту сумму, просчитываем каждый этап работы, чтобы не было ухудшения качества. Сейчас все идет по проекту, который прошел повторную экспертизу.

- Как обстоит дело с импортозамещением – вы не опасаетесь остаться без стройматериалов?

- Там, где нет и не предвидится проблем с поставками, мы оставили импортное. То, что уходит с рынка, или есть только остатки на складах, мы заменили отечественными аналогами. И вообще стараемся использовать отечественную продукцию. Например, конструктив здания – из железобетона: естественно, мы работаем с панелями Гатчинского ССК. Там хороший, качественный железобетон. Силикатный кирпич идет из Новгорода. Но много еще остается импортных составляющих. В частности, каучуковая крошка для покрытия стадиона и спортплощадок: чтобы получить тот цвет, который нам необходим, нужен связующий материал – он импортный, и пока он есть.

- Было заявлено, что до нового года строители закончат конструктив: над котлованом появятся стены…

- Да, «коробка» будет готова, потому что впереди – запуск отопления и начало внутренних работ – сантехнических, электромонтажных, отделочных.

- Как так быстро?

- За счет профессиональных кадров, которые долгие годы работают в сфере строительства, и за счет высокой численности в компании. Сегодня на строительстве школы на Аэродроме задействовано 77 человек. Кроме того, мы все заранее продумали, изучили все нюансы. Теоретическая часть полностью проработана на стадии перепроектирования. Поэтому мы четко понимаем, что и как надо делать, ставим конкретные задачи подрядчику, если какие-то работы выполняются подрядным способом.

Собственными силами мы делаем достаточно большой объем: проект организации строительства, фундаменты, непосредственно монтаж «коробки», железобетонный монолит, подводим под кровлю. Дальше уже идут специализированные подрядчики – кровельщики, оконщики, электрики, сантехники, вентиляционщики.

- Т.е. подрядчики будут?

- По условиям муниципального контракта мы обязаны привлекать субъекты малого предпринимательства – не менее 40%, и не менее 25% работ мы должны выполнить собственными силами. Но мы на себя берем больше.

- ГСМК считают одним из лучших подрядчиков. Кадры решают все?

- В компании работают профессиональные строители: стропальщики, сварщики, монтажники, бетонщики, есть подсобные рабочие. Плюс у нас высококвалифицированные инженерно-технические сотрудники: все с высшим образованием, с большим опытом в строительстве, все находятся в Национальном реестре специалистов в области строительства. Например, в 2021 году начальник отдела капитального строительства Виктор Кан занял третье место на Всероссийском конкурсе как лучший специалист по организации строительства. Годом ранее эту же высоту взял производитель работ Геннадий Калош. Руководитель проекта школы – настоящий профессионал Константин Ушаков.

Все вопросы мы решаем коллегиально, нет дистанцирования начальства и подчиненных. Мнение каждого очень важно, и каждый на своем уровне должен принимать решения. Такие отношения дают результативность.

Кроме того, мы со всех сторон получаем поддержку и содействие – спасибо правительству Ленинградской области, Гатчинской администрации и управлению строительства по Гатчинскому району.

- Вероника Валериевна, у вашей компании очень много наград…

- Потому что мы либо делаем хорошо, либо не беремся. Цель – не заработать денег, а построить так, чтобы самим радоваться. И мы очень любим то, что мы делаем.

Беседовала Екатерина Дзюба