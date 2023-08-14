Медовый Спас в Гатчине

Фольклорную игровую программу подготовил для всех желающих Гатчинский городской Дом культуры. Самыми активными участниками праздника стали воспитанники детского сада №1 города Гатчины. Милые Пчелки и Барышни-Крестьянки рассказали детям о традициях Медового Спаса и организовали тематические забавы, где все напоминало о меде. Малыши поочередно ныряли в бездонные медовые бочки, встречали лакомок-медведей, добывали цветочный нектар.

Веселые командные игры со сказочными персонажами подняли настроение у всех, кто в этот день спешил по своим делам через бульвар. Но, пожалуй, самыми благодарными зрителями и болельщиками были детсадовские воспитатели и очаровательные бабушки, отдыхающие на скамейках.

Напомним, что ежегодно Медовый Спас отмечается в один и тот же день – 14 августа. Именно с этого торжества начинается двухнедельный Успенский пост, приуроченный к одной из главных дат церковного календаря – Успению Пресвятой Богородицы.